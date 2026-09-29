F1, Fernando Alonso confermato da Aston Martin: correrà a 46 anni

L’Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso: la prossima sarà la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del Mondiale di F1.

Stroll nel 2027 affronterà la sua undicesima stagione in F1, e corre in Aston Martin dal 2019, con la quale ha disputato oltre 200 GP conquistando 3 podi. Alonso, invece, nel luglio 2027 compirà 46 anni: in Aston Martin dal 2023, ha corso 85 GP, centrando 8 podi.

Lance Stroll ha affermato: “Sono molto felice di proseguire il mio percorso con Aston Martin a lungo termine. Faccio parte di questa avventura fin dagli inizi e credo che abbiamo le risorse e le persone giuste per diventare una squadra vincente. A Silverstone si sta lavorando duramente e si stanno compiendo progressi concreti; la determinazione che vedo in ogni reparto rappresenta per me una grande motivazione. So che ci stiamo muovendo nella giusta direzione e il mio impegno per aiutare a raggiungere gli obiettivi è più forte che mai“.

Fernando Alonso ha dichiarato: “Sono molto felice di firmare un nuovo contratto con Aston Martin. Mi sono preso il tempo necessario per prendere questa decisione, ma le corse sono la mia vita, la mia passione, e so di avere ancora la velocità e la determinazione per competere ai massimi livelli. Sono impegnato a lungo termine con questa squadra e a contribuire al nostro successo. Credo davvero in ciò che stiamo costruendo: abbiamo una leadership solida, persone incredibili, partner e strutture di primo ordine. Non vedo l’ora di vivere altri momenti memorabili in pista davanti ai nostri appassionati tifosi. La loro energia crea un’atmosfera che mi ispira ed è ciò che rende speciale il nostro sport“.

Lawrence Stroll, il presidente esecutivo, ha sottolineato: “Lance e Fernando sono stati una parte fondamentale del nostro percorso e siamo molto lieti di confermare che proseguiranno con noi nel prossimo capitolo della squadra. Avere due piloti con il loro livello di esperienza, impegno e competenza rappresenta un valore enorme per l’intera organizzazione. Siamo qui per vincere e, sebbene l’obiettivo a breve termine resti quello di migliorare le prestazioni, credo che disponiamo del talento di livello mondiale necessario per raggiungere i nostri traguardi a lungo termine“.