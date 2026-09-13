Fernando Alonso al veleno: “Triste vedere la resa delle vetture in un circuito così bello”

Il nuovissimo circuito del Madring, che ha ospitato questa settimana il GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, sembra non avere entusiasmato granché né il pubblico, né tantomeno gli addetti ai lavori. O meglio, sembra non aver convinto la caratteristica del tracciato con le vetture di nuova generazione. Il risultato si è visto oggi, con pochi sorpassi e dunque anche poco spettacolo.

Tra i tanti volti di spicco ad essersi lamentati c’è anche il veterano padrone di casa Fernando Alonso, il quale intercettato dai media, si è sfogato lanciando un attacco ai vertici stessi della Formula 1: “È triste, in un certo senso, con questa generazione di auto arrivare su un circuito così bello, con sfide qua e là, come la curva La Monumental, la curva 12, in questo modo“, ha detto Alonso.

“Non è possibile – ha continuato il pilota – che Michael (l’addetto alle pubbliche relazioni del plota) sia più veloce di Max Verstappen se ha più batteria, perché la curva 12 è una curva così incredibile che Max Verstappen deve fare la differenza rispetto a Michael, e al momento non ci riesce.”

Alonso ha poi concluso: “Ma in Formula 1, o nel motorsport in generale, dovrebbe essere così: alla curva 12, se Michael è più coraggioso di me, va più veloce. Se io ho più qualità, andrò più veloce di lui, è così che dovrebbero svolgersi le qualifiche. Ora dipende solo da quanta carica ho della batteria”.