F1, Esteban Ocon si mette sul mercato. Leonardo Fornaroli possibile titolare in Haas nel 2027?

Esteban Ocon si è letteralmente messo sul mercato, affermando pubblicamente alla vigilia del GP di Azerbaigian di “essere un free agent in questo momento. Dunque, continuerò a spingere al massimo sino alla fine della stagione, dopodiché vedremo come andrà. Attualmente sono in contatto con alcuni team di F1 è l’obiettivo è quello di esserci nel 2027. Sto discutendo alcuni aspetti, mentre altri sono fuori dal mio controllo”.

Pertanto, Ocon ha dichiarato di essere senza contratto, senza tuttavia escludere una possibile permanenza in Haas. “Vedremo” ha detto, interpellato in merito. Comunque sia, è evidente come le possibilità di restare con la squadra americana siano ridotte. Viceversa, non se ne sarebbe uscito con questo annuncio, sbandierando ai quattro venti di essere disponibile. In alternativa, potrebbe essere una mossa per provare a mettere pressione sul suo attuale team. Sarebbe però un’autentica mossa della disperazione.

Francamente, non si vede quale squadra possa ingaggiare il trentunenne francese. I posti disponibili sono pochi, per non dire nessuno, e sostanzialmente già prenotati. Il transalpino deve sperare che qualche accordo già fatto, oppure prossimo a compiersi, salti per aria. Solo nel qual caso avrà spazio come titolare. Viceversa, dovrà accontentarsi di un posto da riserva, sperando di rientrare dal 2028, seguendo lo stesso percorso di altri colleghi (Valtteri Bottas, Sergio Perez e Nico Hulkenberg).

Soprattutto, se non dovesse essere confermato in Haas, è evidente come si apra una possibilità con il team statunitense. I candidati a sostituire Ocon sono, verosimilmente, tre. Fra di essi c’è anche Leonardo Fornaroli, che ha provato una Haas VF-25 durante i test di Jerez de la Frontera. Gli altri potenziali rimpiazzi di Ocon sono il giapponese Rio Hirakawa (utilizzato durante la FP1 in Austria e Ungheria) e soprattutto il brasiliano Rafael Camara.

Proprio quest’ultimo è ritenuto da più parti il grande favorito. Il ventunenne sudamericano fa parte della Ferrari Driver Academy e sarebbe la scelta più ovvia, essendo Haas fortemente legata al Cavallino Rampante. Camara attualmente è impegnato in Formula 2 e si sta giocando il titolo cadetto. Si attendono novità e scopriremo se la scelta della struttura stars&stripes sarà la più ovvia, oppure se assisteremo a una sorpresa.