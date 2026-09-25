F1, derby Mercedes per la pole position del GP d’Azerbaijan 2026? Incognita McLaren, Ferrari insegue

Le qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan cominceranno alle ore 14:00 italiane di venerdì 25 settembre. D’altronde, l’anticipo di un giorno dell’intero weekend comporta che la griglia di partenza del Gran Premio venga stabilita già oggi e la gara si disputi nella giornata di sabato, lasciando libera domenica 27 settembre, data in cui il Paese caucasico celebra i caduti della sua più recente guerra.

Nelle prove libere tenutesi ieri, è stata la Mercedes a dominare la scena. Errata corrige, è stato George Russell a fare da mattatore, mentre il compagno di squadra Kimi Antonelli ha dovuto fronteggiare un problema idraulico, che lo ha costretto a perdere parecchio tempo. Cionondimeno, l’italiano ha saputo realizzare il secondo tempo di giornata, lanciando un chiaro messaggio a tutti gli avversari, a cominciare da chi guida la monoposto gemella.

Si annuncia un derby argentato per la pole position? È lo scenario più plausibile, anche perché tutti gli altri sono risultati staccatissimi. Il “primo degli altri” è stato Max Verstappen, davvero convincente, a differenza della Ferrari. La Scuderia di Maranello non ha impressionato né sul passo, né sulla prestazione pura, generando parecchie perplessità legate al suo effettivo potenziale. Riuscirà a essere protagonista, oppure sarà relegata al ruolo di comprimaria?

La McLaren, infine, è una incognita. Il Team di Woking ha presentato un corposo pacchetto di aggiornamenti e ieri le monoposto color papaya sono rimaste impantanate a centro classifica. Solo una situazione fisiologica, figlia della volontà di tastare il polso alle novità? Nel qual caso, aspettiamoci Lando Norris lassù in vetta, magari accompagnato da quell’Oscar Piastri che torna sul luogo del delitto, ossia il contesto dove lo scorso anno “si spezzò l’incantesimo” e cominciò la sua discesa. Da quell’errore l’australiano non è più stato lo stesso, purtroppo per lui in negativo.