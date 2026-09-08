F1, chi battezzerà il Madring? La Ferrari non vince la prima gara su una nuova pista dal 2010! Un italiano non lo fa dal 1964

La Formula Uno si appresta a fare il proprio esordio al Madring, nel quale da quest’anno ha traslocato il Gran Premio di Spagna. La nuovissima pista ricavata alla periferia della capitale spagnola sarà il primo circuito a essere scoperto dalla F1 dopo quasi tre anni, quando il Circus esplorò il Las Vegas Strip Circuit. Dunque, qualunque cosa succeda, qualcuno passerà alla storia come il primo vincitore di sempre sul nuovo tracciato.

L’ultimo “ministro del battesimo” di qualsivoglia contesto è stato Max Verstappen, che nel novembre 2023 si è imposto con la sua Red Bull, appunto, a Las Vegas. L’olandese ha ricoperto lo stesso ruolo di “battezzante” anche nel maggio 2022 a Miami, sempre ovviamente con una monoposto del Drink Team. Andando a ritroso nel tempo, il compito di “varare con lo champagne” l’edizione inaugurale di un GP in nuovo circuito era costantemente assunto da Lewis Hamilton.

Il britannico si è imposto a Jeddah nel dicembre 2021, a Lusail nel novembre 2021, a Portimao nell’ottobre 2020, al Mugello nel settembre 2020, a Sochi nell’ottobre 2014 e ad Austin nel novembre 2012. Sostanzialmente, quasi tutti i nuovi circuiti affrontati nello span di un decennio, hanno visto il londinese conquistare l’edizione inaugurale. Vero che in quel periodo vinceva pressoché ovunque, ma farlo quasi sempre alla prima occasione utile non era affatto scontato.

Nell’arco temporale fra il 2012 e il 2021 solamente un tracciato è sfuggito a Hamilton nella sua prima apparizione. Si tratta di Baku 2016, dove il primo alloro è stato appannaggio di Nico Rosberg, che di Lewis era il compagno di squadra in Mercedes. Questo, ovviamente, porta a effettuare un’ovvia riflessione. Ossia, quando è stata l’ultima volta in cui una Ferrari ha vinto l’edizione inaugurale di un Gran Premio di F1?

Perché, signore e signori, nei nove palcoscenici citati, i team fregiatasi del successo sono tre. Soprattutto la Mercedes, con qualche incursione di Red Bull e McLaren. Il cast non viene ampliato neppure tornando a Nuova Delhi e all’ottobre 2011, quando fu Sebastian Vettel, ai tempi profeta del Drink Team, a primeggiare nell’esordio dell’India.

Per trovare una Ferrari trionfante nella corsa d’apertura si deve risalire addirittura al 24 ottobre 2010 e all’emozionane vittoria di Fernando Alonso a Yeongam nella catastrofe organizzativa del GP della Corea del Sud. Oramai sono passati quasi 16 anni da quel momento e la F1 ha tenuto a battesimo altri dieci circuiti senza che la Scuderia di Maranello vi abbia festeggiato prima di qualunque altra squadra!

Se, invece, ragioniamo sui piloti italiani, l’ultimo “ministro del battesimo” proveniente dal nostro Paese è stato Lorenzo Bandini nell’unica edizione del Gran Premio d’Austria corsa nell’aerodromo di Zeltweg. Correva il 23 agosto 1964. Sono dunque trascorsi più di 62 anni, due in più dell’ultima affermazione di un italiano a Monza…