F1, Charles Leclerc potrebbe sostituire il suo motore a Baku. Rischio penalità per il monegasco

È indubbiamente uno dei periodi più negativi della stagione quello che sta vivendo la Ferrari. Alla scuderia di Maranello il podio manca da quattro appuntamenti e le prestazioni della macchina non sembrano migliorate negli ultimi mesi neanche con gli aggiornamenti portati. La situazione però potrebbe addirittura peggiorare per il Gran Premio di Azerbaijan 2026, con Charles Leclerc a serio rischio di penalità.

Il monegasco, quarto a Madrid dopo una grande gara sulla gomma hard, ha disputato la gara con Aduo-1, in attesa che a Maranello giungano risultati sul motore, rimasto a lungo acceso dopo l’incidente alla Parabolica di Monza. La power unit usata da Leclerc ha così causato un deficit di potenza alla vettura in questo weekend, come si è potuto evincere dalla qualifica non perfetta.

Adesso la Ferrari è davanti ad un bivio. Se l’Aduo-2 sarà disponibile per Baku verrà rimontato sulla monoposto numero 16, altrimenti si opterà per una sostituzione del motore. Il circuito azero perfetto per questo cambio e per cercare di limitare i danni della penalità. I suoi lunghi rettilinei permetterebbero alla nuova power unit di sprigionare la sua potenza ed a Leclerc di recuperare più posizioni possibili dal fondo della griglia.

Anche il Team Principal Fred Vasseur, al termine del GP di Spagna, aveva a Canal + aperto a questa possibilità: “Vedremo quando dovremo prendere una penalità motore con Charles, ma penso che Baku dovrebbe andare abbastanza bene”.