F1, Charles Leclerc evita la penalità a Madrid. Power unit salva dopo l’incidente a Monza

Emergono nuovi aggiornamenti sulle condizioni della SF-26 danneggiata in occasione del violento incidente di Charles Leclerc alla Parabolica nel corso del secondo giro del Gran Premio d’Italia 2026, tappa del Mondiale di Formula Uno. Sembrerebbe scongiurato infatti il rischio penalità per il monegasco della Ferrari, che dovrà comunque ottenere il via libera dei medici per gareggiare nel weekend a Madrid in seguito ai problemi di vista accusati dopo il crash di Monza.

Le verifiche approfondite effettuate a Maranello hanno dato esito positivo e non ci sarà bisogno di sostituire la power unit (aggiornata tramite il secondo step di sviluppo del sistema ADUO) che aveva debuttato nel Tempio della Velocità. Il propulsore di Leclerc si è salvato e l’unità verrà dunque riutilizzata già a partire dal prossimo weekend di gara in Spagna.

La Scuderia emiliana dovrà introdurre una nuova scatola della trasmissione, sostituendo il cambio che aveva riportato dei danni importanti nell’impatto contro le barriere da oltre 50G all’esterno della curva Alboreto. Questa operazione non comporterà però alcuna penalizzazione in griglia al Madring, non essendo al limite della rotazione stagionale della componente in questione sulla SF-26 numero 16.