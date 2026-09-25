F1, Charles Leclerc: “Contento della posizione, ma il divario con Russell è troppo alto”

Charles Leclerc partirà dalla seconda fila in occasione del GP dell’Azerbaijan, atto numero quindici del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito cittadino di Baku. Buona prestazione per il monegasco, il quale ha ceduto il passo soltanto ad un imprendibile George Russell.

Nello specifico, il ferrarista ha raccolto un gap di addirittura 0.837 rispetto al britannico, capace di firmare il super crono di 1:42.526. Al terzo posto si è invece piazzata la McLaren di un redivivo Oscar Piastri, abile a precedere la Red Bull di Isack Hadjar. Una volta arrivato al parco chiuso, Leclerc ha commentato velocemente quanto fatto:

“Onestamente è stato un giro buono – ha detto il pilota – Lewis era davanti a tre o quattro secondi, ho fatto un buon giro ma poi vedo il divario con George e penso che non era così buono in realtà. Siamo stati lontani per tutto il fine settimana, sapevamo che potevamo essere lontani, non così tanto. Come posizione era quella che ci aspettavamo, come divario no“.

Leclerc ha poi chiosato: “Superare Russell subito in curva 1? Lo vedremo domani, la velocità in rettilineo non è il nostro punto di forza, però abbiamo visto che il passo è buono. Vedremo quello che succederà“.