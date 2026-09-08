F1, Charles Leclerc a rischio penalità nel GP di Spagna: le conseguenze dell’incidente a Monza

Il ritiro dal Gran Premio d’Italia 2026 ha estromesso definitivamente (se mai ci fossero stati ancora dei dubbi in merito) Charles Leclerc dalla lotta per il Mondiale piloti di Formula Uno, complicando inoltre terribilmente il tentativo di rimonta della Ferrari sulla Mercedes nel campionato costruttori quando mancano con ogni probabilità nove tappe al termine della stagione.

L’incidente che ha messo fuori dai giochi il monegasco nel corso del secondo giro di gara a Monza potrebbe generare però delle ulteriori conseguenze negative in vista del prossimo evento previsto dall’11 al 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il violento impatto della SF-26 con le barriere all’esterno della Alboreto ha procurato infatti diversi danni alla nuova power unit Ferrari introdotta per la prima volta proprio nel Tempio della Velocità.

A Maranello sono in corso delle verifiche per valutare l’integrità del propulsore e capire se sarà disponibile o meno per l’imminente Gran Premio di Spagna. Una decisione definitiva arriverà in tal senso tra stasera e mercoledì mattina, come riporta AutoRacer, con la scuderia emiliana che dovrà stabilire se continuare ad utilizzare le componenti presenti nel pool di Leclerc o se procedere con la sostituzione della power unit danneggiata.

In quest’ultimo scenario verrebbe montata sulla SF-26 del monegasco una nuova unità sempre in specifica ADUO 2 (come quella che si è vista in Brianza), provocando però una penalità da scontare sulla griglia di partenza della gara iberica. Su una pista inedita e con tante incognite come il Madring, partire a centro gruppo o addirittura in fondo rappresenterebbe un handicap veramente pesante per poter puntare ad un risultato di prestigio.