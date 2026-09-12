Formula 1
F1, alta probabilità di bandiere rosse a Madrid tra qualifiche e gara. Vie di fuga quasi inesistenti e imprevedibilità
Il debutto del Madring nel calendario di F1 potrebbe rendere il Gran Premio di Spagna di questo week end uno degli appuntamenti più imprevedibili della stagione. Il circuito, molto veloce e con curve cieche, barriere vicine e vie di fuga limitate, lascia poco margine agli errori e aumenta il rischio di incidenti, in qualifica e in gara.
A complicare ulteriormente la situazione c’è l’assenza di vie di servizio interne, che potrebbe rendere più difficili e lunghi gli interventi dei commissari. Di conseguenza, incidenti e detriti potrebbero richiedere frequentemente Virtual Safety Car, Safety Car o bandiere rosse, aumentando le interruzioni delle sessioni.
Particolarmente delicata è La Monumental, una curva sopraelevata con un banking del 24% e velocità intorno ai 270 km/h. Anche per questo il pilota francese Pierre Gasly ha previsto con grande sicurezza almeno una bandiera rossa durante il week end.
Nel GP un altro interrogativo riguarda i sorpassi: alcune caratteristiche del tracciato potrebbero favorire lunghi trenini di vetture e rendere difficile seguire da vicino e superare gli avversari. Le neutralizzazioni potrebbero quindi avere un peso decisivo sulla classifica.
Infine, gli incidenti rappresentano anche un problema economico: i danni alle monoposto potrebbero essere molto costosi, un aspetto particolarmente importante considerando i limiti imposti dal Budget Cap.
In altre parole, il Madring combina velocità, muri vicini, scarse vie di fuga e difficoltà operative, creando un circuito potenzialmente spettacolare ma rischioso. A Madrid potrebbero quindi contare non solo la velocità e la strategia, ma soprattutto la capacità di evitare incidenti e gestire il caos.