F1, a Singapore Charles Leclerc correrà con una tuta nera

La Ferrari ha svelato un’interessante novità in vista del GP di Singapore di F1, che si correrà domenica 11 ottobre: il monegasco Charles Leclerc vestirà di nero. Il pilota del Principato, esclusivamente per questa occasione indosserà anche un cappellino ed un paio di scarpe coordinati.

A Marina Bay Ferrari e Puma hanno deciso di far correre Leclerc in nero, forse perché la gara si disputerà in notturna, come al solito: sul petto i loghi della Scuderia e dello sponsor sono ben visibili l’uno accanto all’altro, così come quelli degli altri partner del Cavallino Rampante.

Prima dell’appuntamento di Singapore, però, la Ferrari dovrà concentrarsi sull’appuntamento di Baku, in Azerbaigian, che si pone nell’insolita collocazione temporale che va da giovedì 24 a domenica 6 settembre. Poi sarà la volta del Bahrein, dal 2 al 4 ottobre, ed ecco infine l’appuntamento in total black di Singapore.

LA TUTA DI CHARLES LECLERC