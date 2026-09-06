F1, 26 sorpassi per Kimi Antonelli a Monza! Dopo 18 giri era già in testa partendo dalla decima fila!

Segnatevi bene la data odierna. Domenica 6 settembre 2026. Oggi, infatti, Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina indelebile e leggendaria del motorsport. Inutile girarci attorno. Da 19° a primo al termine del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, la sua gara di casa. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il fresco ventenne nativo di Bologna ha messo in scena qualcosa che sembrava impossibile. Nemmeno il più ottimista poteva pensarci. Lo aveva ammesso anche lui giovedì, già una top5 sarebbe stato un risultato gradito.

Invece Kimi ha fatto ben altro e ben oltre. Una rimonta sensazionale. Inesorabile. Una dimostrazione di superiorità che quasi non ha precedenti. L’Italia si coccola un fenomeno epocale. Un pilota di casa nostra non vinceva a Monza da 60 anni. Digiuno interrotto. Non solo, Kimi sembra pronto per portare un titolo iridato che ci manca da addirittura 73 anni. Numeri che fanno paura. Un po’ come quelli realizzati oggi dal pilota della Mercedes.

26 sorpassi. Uno dietro l’altro. Anzi, quello che forse fa più spavento è che dopo 18 giri era già primo. Partendo 19°, ricordiamolo per l’ennesima volta. Già nelle prime battute della gara si era sbarazzato delle Aston Martin, delle Cadillac, di Yuki Tsunoda e Carlos Sainz, raggiungendo la 13a posizione in poche curve. Poi è stata la volta delle Haas, delle Audi di Arvid Lindblad ed era già sesto dopo la ripartenza a seguito dell’incidente di Charles Leclerc. Dopodiché le sue vittime sono state le McLaren, Pierre Gasly e Max Verstappen, fino al corpo a corpo emozionante con George Russell. Sorpassi e controsorpassi per diversi giri, fino al cambio gomme.

Da quel momento in poi, con un set di gomme medie nuove (e una VSC provvidenziale) è ripartita la sua caccia alla vittoria. Di nuovo sorpassi su McLaren, Hamilton e Max Verstappen, quindi mirino puntato su George Russell. Una rimonta inesorabile, rabbiosa negli ultimi giri con un secondo di media guadagnato a giro. Arriva poi l’attacco alla Prima Variante. L’inglese sbaglia, il bolognese finisce nella parte sporca, raccoglie tanta gomma e la sua W17 finisce nella ghiaia quasi senza potersi opporre.

Non si scompone, recupera il tempo perso in un giro e si ripresenta negli scarichi del rivale per il titolo. L’attacco finale non dà scampo a Russell che deve inchinarsi. Kimi vola a vincere per la prima volta a Monza e mette a segno un successo di peso indicibile nella lotta per il titolo. Un talento come non si vedeva da tempo. Un campione italiano che sta riscrivendo la storia della massima categoria del motorsport. Bravo Kimi e grazie per le emozioni che ci stai regalando!