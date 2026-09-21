Evenepoel punge Ganna: “Dice sempre la stessa cosa…”

Remco Evenepoel non poteva immaginare un avvio migliore alla sua ambiziosa sfida alla storia dei Campionati mondiali di ciclismo su strada. Il belga ha dominato la cronometro iridata di Montréal, conquistando il quarto titolo consecutivo nella specialità e mettendo così un altro tassello verso un’impresa già riuscita ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: vincere nello stesso anno la prova contro il tempo e la corsa in linea.

Alle sue spalle, Filippo Ganna ha dovuto accontentarsi della medaglia d’argento, comunque preziosa per il sesto podio della carriera nelle cronometro dei Mondiali. Il piemontese è stato l’unico a contenere il distacco dal fuoriclasse belga sotto il minuto, chiudendo a 57 secondi dal vincitore. Sul terzo gradino del podio è salito il giovane francese Paul Seixas.

Al termine della prova, Ganna ha commentato la propria prestazione senza recriminazioni, affidandosi a una frase tanto semplice quanto significativa: “Più forte di così non potevo“.

Il campione italiano ha poi aggiunto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un’ulteriore considerazione sulle caratteristiche della prova iridata: “Su uno sforzo di 45 minuti, ho fatto i miei valori migliori“.

Parole che non sono passate inosservate a Evenepoel. Sollecitato sulla prestazione del rivale, il belga ha risposto con una stoccata che ha aggiunto un pizzico di pepe alla sfida tra i due: “Lo dice sempre. Ma se così fosse stato, forse sarebbe stato più vicino. Comunque, è una grande sfida la nostra e ci rispettiamo“.

Una frecciatina evidente, ma accompagnata dal riconoscimento del valore dell’avversario. D’altra parte, il duello tra Evenepoel e Ganna non si esaurirà con la cronometro: i due torneranno a sfidarsi già domani nella cronostaffetta mista.