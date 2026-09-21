Europei volley: Serbia demolita in poco più di un’ora, la Slovenia raggiunge il Belgio ai quarti

La Slovenia travolge la Serbia e completa il quadro dei quarti di finale degli Europei di volley maschile. Alla Palavela di Torino la formazione slovena domina l’ultimo ottavo di finale, imponendosi con un nettissimo 3-0 (25-14, 25-13, 25-22) in appena 77 minuti. Un incontro praticamente a senso unico, nel quale la Serbia non dà mai realmente l’impressione di poter rimettere in discussione il risultato. La Slovenia avanza così ai quarti, dove affronterà il Belgio, vittorioso nel pomeriggio per 3-1 sulla Cechia.

L’avvio chiarisce immediatamente l’andamento della sfida. La Slovenia scappa sull’8-4, aumenta il margine sul 16-10 e dilaga fino al 21-12. La Serbia non riesce a contenere l’attacco avversario e soprattutto soffre terribilmente a muro: gli sloveni chiudono il primo parziale con uno straordinario 85% offensivo, quattro muri e quattro ace. Il 25-14 arriva senza alcun sussulto.

Ancora più netto il secondo set. La Slovenia parte addirittura 8-1, vola sul 16-5 e sul 21-9, trasformando la frazione in una passerella. La Serbia precipita al 20% in attacco e commette sette errori offensivi, mentre Pajenk e compagni continuano a dominare a muro. Il 25-13 porta rapidamente gli sloveni sul 2-0.

Soltanto nel terzo parziale la Serbia riesce a rimanere realmente in partita. La Slovenia conduce 8-6, ma il margine si riduce progressivamente fino al 16-15. I serbi restano in scia anche sul 21-19, senza però riuscire a completare l’aggancio. Nel finale la squadra slovena conserva lucidità e chiude 25-22, mettendo fine all’incontro.

La superiorità della Slovenia emerge chiaramente anche dai numeri: 57% in attacco contro il 36% della Serbia, dieci muri a sette e sei ace a uno. Nik Mujanovic è il miglior realizzatore con 14 punti, seguito da Alen Pajenk con 12, quattro muri e l’88% in attacco, e Rok Mozic con 11. Jan Kozamernik aggiunge 10 punti e cinque muri. Serata nerissima invece per la Serbia, che non porta nessun giocatore in doppia cifra: Marko Ivovic si ferma a 8 punti. La Slovenia vola ai quarti e sulla sua strada trova ora il Belgio.