Europei volley, cosa è mancato all’Italia? Fabio Vullo a Volley Night

Italia eliminata ai quarti, Polonia campione d’Europa e Finlandia sul podio per la prima volta nella sua storia: Volley Night analizza gli Europei di pallavolo maschile appena conclusi con un ospite d’eccezione, Fabio Vullo.

Insieme a Paolo Cozzi e Laura Partenio, ripercorriamo i momenti decisivi della rassegna continentale: dalla delusione dell’Italia di Ferdinando De Giorgi, fermata dalla Finlandia e rimasta fuori dalla Final Four di Milano, al trionfo della Polonia, protagonista di una finale dominata contro la Francia.

Che cosa è mancato agli azzurri? Come ha costruito la Finlandia il suo storico risultato? Quali sono i segreti della forza polacca? Analisi tecnica, protagonisti e spunti di discussione per fare il bilancio degli Europei e guardare al futuro della Nazionale italiana.

Conducono Simona Bastiani ed Enrico Spada.

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