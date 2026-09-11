Europei volley 2026: Slovenia sul velluto al debutto, la Cechia lascia un set alla Grecia

Comincia ad entrare definitivamente nel vivo la fase a gironi dei Campionati Europei di volley maschile 2026, in corso di svolgimento tra l’Italia, Sofia (Bulgaria), Tampere (Finlandia) e Cluj-Napoca (Romania). Quest’oggi si sono disputate otto partite, che hanno completato definitivamente il quadro della prima giornata aprendo contemporaneamente il programma del secondo turno in due raggruppamenti.

Cominciamo dal gruppo A, il girone dell’Italia, in cui sono arrivate le prevedibili vittorie della Slovenia sulla Slovacchia per 3-0 (31-29, 25-15, 25-18) e della Cechia sulla Grecia per 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23). Per quanto riguarda la Pool C registriamo i successi in quattro set della Serbia sull’Estonia (25-23, 26-24, 26-28, 25-22) e del Belgio sui Paesi Bassi (25-14, 18-25, 25-17, 25-14).

Seconda giornata del gruppo B che si apre a Sofia con un nuovo successo in tre set della Bulgaria padrona di casa contro il Portogallo (25-18, 25-18, 25-20), che rimane a punteggio pieno insieme all’Ucraina, vittoriosa a sua volta per 3-0 sulla Macedonia del Nord (25-22, 25-22, 25-10). Nel girone D arriva la seconda affermazione di seguito della Germania, che liquida la Lettonia in tre set (25-20, 25-20, 25-16), mentre la Romania regala al pubblico di casa il primo successo del torneo battendo 3-1 la Svizzera (25-21, 25-23, 13-25, 25-20).