Europei Under 18 beach volley, Bernardini-Viscuso volano agli ottavi. Lafuenti-Coretti ai sedicesimi per continuare il sogno

Tre vittorie su tre e primo posto nella pool per Jack Bernardini e Federico Viscuso, due successi e una sconfitta per Micol Lafuenti e Margherita Coretti, che dovranno invece passare dai sedicesimi di finale. È questo il bilancio azzurro al termine della seconda giornata del main draw dei Campionati Europei Under 18 di beach volley, in corso di svolgimento a Izmir, in Turchia. La fase a gironi ha emesso i suoi verdetti e sabato 19 settembre inizierà la fase a eliminazione diretta, con entrambe le coppie italiane ancora in corsa.

Nel torneo maschile Bernardini/Viscuso hanno completato una Pool C praticamente perfetta. Dopo il 2-0 (21-15, 21-15) rifilato giovedì ai rumeni Stere/Egor, gli azzurri hanno aperto la seconda giornata superando con lo stesso punteggio De Bakker/Eennaes. Il risultato finale è stato 2-0 (21-17, 21-15): Bernardini e Viscuso hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva senza concedere set, mettendosi nelle condizioni ideali per giocarsi il primato nello scontro diretto conclusivo. La sfida decisiva contro i cechi Novotny/Votava, anche loro arrivati all’appuntamento con due successi per 2-0, è stata la prova più impegnativa del girone. Il primo set si è deciso soltanto nel finale, con gli italiani capaci di spuntarla 22-20. Più netto il secondo parziale, chiuso 21-15, per il 2-0 che ha consegnato a Bernardini/Viscuso il primo posto della Pool C. Il loro bilancio è eloquente: tre vittorie, sei set conquistati e nessuno perso.

Il primato permette alla coppia italiana di saltare i sedicesimi e accedere direttamente agli ottavi di finale. Bernardini/Viscuso torneranno in campo sabato alle 12.30 e conosceranno il nome degli avversari soltanto in mattinata: affronteranno infatti la vincente del sedicesimo tra i greci Vogiatzoglou/Noikokyrakis e i turchi Freddie J./Polat Kemal Eser, in programma alle 10.15.

Percorso differente nel tabellone femminile per Micol Lafuenti e Margherita Coretti. Le azzurre avevano iniziato il torneo con due vittorie molto nette, battendo A. Garcia/Naran di Andorra 2-0 (21-8, 21-6) e le finlandesi Kyröläinen/Waldén 2-0 (21-14, 21-15). Restava lo scontro diretto con Sebova/Mifkova per decidere il vertice della Pool D. La coppia ceca ha interrotto l’imbattibilità italiana imponendosi 2-0 (23-21, 21-14). Il passaggio chiave è stato inevitabilmente il primo set: Lafuenti/Coretti sono riuscite a trascinarlo ai vantaggi, ma Sebova/Mifkova lo hanno conquistato 23-21. Il secondo è stato invece più netto e si è chiuso 21-14. Le ceche hanno così completato il girone con tre vittorie senza perdere set, mentre le italiane hanno terminato la prima fase con due successi e una sconfitta.

Per Lafuenti/Coretti la corsa europea ripartirà dunque dai sedicesimi di finale. Sabato alle 10.15 le azzurre affronteranno le slovacche Mackovich/Graffingerova, terze nella Pool C. Le avversarie hanno chiuso il girone con una vittoria e due sconfitte: dopo i ko per 2-0 contro Straumstøyl/Finholth e Charissaki/Fragkioudaki, hanno superato nell’ultima giornata Rusu/Vasilescu 2-1 (21-18, 16-21, 15-7). Per le italiane non ci saranno più margini d’errore: chi perde viene eliminato. In caso di successo, Lafuenti/Coretti torneranno in campo alle 14.10 negli ottavi contro le ungheresi Honti-Majoros/Pádár.

Proprio le ungheresi sono una delle otto coppie già qualificate direttamente agli ottavi grazie al primo posto nella rispettiva pool. Honti-Majoros/Pádár hanno vinto la Pool B con tre successi, completando il percorso battendo Otte/Reformat 2-1 (21-14, 16-21, 15-12). Nella Pool A dominio delle lituane Michalkeviciute/Michalkeviciute, capaci di chiudere con tre vittorie e nessun set ceduto. Percorso immacolato anche per le norvegesi Straumstøyl/Finholth nella Pool C e, come detto, per Sebova/Mifkova nella Pool D.

Tra le altre coppie già agli ottavi spiccano le belghe Vervloet/Waegeneers, prime nella Pool E dopo tre vittorie, anche se con un set lasciato alle russe Ponomareva/Vasilyeva nella gara d’esordio. Nella Pool F hanno fatto ancora meglio le svizzere Probst/Wiedmer, tre successi per 2-0. La Pool G ha invece premiato Aslan/Cuadrado: le spagnole hanno chiuso con due vittorie e una sconfitta, precedendo le lettoni Krieva/Zakite e le francesi Delporte/Mir. Nella Pool H percorso netto delle olandesi Both/de Groot, che hanno chiuso con tre 2-0.

I sedicesimi femminili scatteranno alle 8.00 con Lesniewicz/Legień-Bleyer/Ferstl-Schmid e Kyröläinen/Waldén-Charissaki/Fragkioudaki. Alle 8.45 toccherà a Otte/Reformat-Bertelsen/Vestergaard e Drviš/Biuk-Krieva/Zakite, mentre alle 9.30 si giocheranno Shkurat/Vapniar-Delporte/Mir e Hägglund/Mtabingwa Demilo-Lukas/Rikand. Alle 10.15, oltre a Lafuenti/Coretti-Mackovich/Graffingerova, è in programma Staver/Osadet-Ponomareva/Vasilyeva. Le otto vincitrici raggiungeranno negli ottavi le otto prime classificate dei gironi.

Anche il tabellone maschile ha già promosso direttamente otto coppie agli ottavi. Oltre a Bernardini/Viscuso, la Pool A è stata vinta dagli spagnoli Gallardo/Agulló, tre successi su tre e una sola frazione persa, proprio contro i padroni di casa Freddie J./Polat Kemal Eser. Nella Pool B dominio dei tedeschi Bockfeld/Faber, che hanno chiuso con tre vittorie senza cedere set. La Pool D è andata agli olandesi Van Groenestein/Bezemer, capaci di tre successi per 2-0.

Nella Pool E hanno conquistato il pass diretto gli svizzeri Bigler/Walser, anche loro imbattuti e senza set persi, mentre nella Pool F Pastars E./Lasmanis hanno completato il percorso con tre vittorie, dovendo però ricorrere al tie-break contro Talvia/Uusitalo. Particolarmente combattuta la Pool G, dove L. Ringøen/Karlsen hanno chiuso al comando nonostante la sconfitta iniziale con Klimov/Aleksandrov, grazie ai successi successivi contro Kalma/Hunady e Tjernqvist/Brus. Nella Pool H il primo posto è andato agli austriaci Hohenauer/Poinstingl, che dopo la sconfitta al tie-break contro Bezu/Hypolyte hanno battuto İsmail S./Bilgili e Gliszczyński/Robak.

Prima degli ottavi ci sarà però un turno particolarmente ricco. Alle 8.00 si affrontano Talvia/Uusitalo-Hansen/Due e Kiss-Bertók/Szűts-Novotny/Votava; alle 8.45 spazio a Robinson/Oretoye-Lukosevicius/Gumbelevicius e Gliszczyński/Robak-Klimov/Aleksandrov. Alle 9.30 sono in programma Meresaar/Jaani-Stere/Egor e Lozančić/Vidović-Merkulov/Shulhin, mentre alle 10.15 si chiuderanno i sedicesimi con Bezu/Hypolyte-Tjernqvist/Brus e Vogiatzoglou/Noikokyrakis-Freddie J./Polat Kemal Eser. Proprio da quest’ultima sfida uscirà l’avversaria di Bernardini/Viscuso, che potranno osservare il primo turno a eliminazione diretta prima di iniziare la propria corsa nel tabellone decisivo.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR) – Socalo/Golovatii (MLD) 2-0 (21-16, 21-12)

Gallardo/Agulló (ESP) – Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU) 2-0 (21-18, 21-15)

Gallardo/Agulló (ESP) – Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR) 2-1 (19-21, 21-16, 15-13)

Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU) – Socalo/Golovatii (MLD) 2-0 (21-12, 21-18)

Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR) – Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU) 2-0 (25-23, 21-19)

Gallardo/Agulló (ESP) – Socalo/Golovatii (MLD) 2-0 (21-18, 21-11)

Pool B

Bockfeld/Faber (GER) – Joao/Pinto (POR) 2-0 (21-14, 21-17)

Robinson/Oretoye (ENG) – Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE) 2-0 (21-19, 21-14)

Bockfeld/Faber (GER) – Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE) 2-0 (22-20, 21-13)

Robinson/Oretoye (ENG) – Joao/Pinto (POR) 2-1 (21-17, 24-26, 15-13)

Bockfeld/Faber (GER) – Robinson/Oretoye (ENG) 2-0 (21-17, 21-9)

Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE) – Joao/Pinto (POR) 2-0 (21-18, 21-19)

Pool C

Bernardini/Viscuso (ITA) – Stere/Egor (ROU) 2-0 (21-15, 21-15)

Novotny/Votava (CZE) – De Bakker/Eennaes (BEL) 2-0 (21-13, 21-15)

Bernardini/Viscuso (ITA) – De Bakker/Eennaes (BEL) 2-0 (21-17, 21-15)

Novotny/Votava (CZE) – Stere/Egor (ROU) 2-0 (21-17, 21-19)

Bernardini/Viscuso (ITA) – Novotny/Votava (CZE) 2-0 (22-20, 21-15)

Stere/Egor (ROU) – De Bakker/Eennaes (BEL) 2-0 (21-19, 21-19)

Pool D

Meresaar/Jaani (EST) – Gillies/Hutson-Boyle (SCO) 2-0 (21-13, 21-8)

Van Groenestein/Bezemer (NED) – Kiss-Bertók/Szűts (HUN) 2-0 (21-11, 21-13)

Meresaar/Jaani (EST) – Kiss-Bertók/Szűts (HUN) 2-1 (21-11, 14-21, 15-10)

Van Groenestein/Bezemer (NED) – Gillies/Hutson-Boyle (SCO) 2-0 (21-7, 21-6)

Van Groenestein/Bezemer (NED) – Meresaar/Jaani (EST) 2-0 (21-14, 21-15)

Kiss-Bertók/Szűts (HUN) – Gillies/Hutson-Boyle (SCO) 2-0 (21-16, 21-11)

Pool E

Merkulov/Shulhin (UKR) – Arnarsson/Sigurfinnsson (ISL) 2-0 (21-19, 23-21)

Bigler/Walser (SUI) – Hansen/Due (DEN) 2-0 (21-11, 21-14)

Bigler/Walser (SUI) – Arnarsson/Sigurfinnsson (ISL) 2-0 (21-11, 21-14)

Merkulov/Shulhin (UKR) – Hansen/Due (DEN) 2-1 (21-19, 17-21, 15-12)

Bigler/Walser (SUI) – Merkulov/Shulhin (UKR) 2-0 (21-17, 21-14)

Hansen/Due (DEN) – Arnarsson/Sigurfinnsson (ISL) 2-0 (21-19, 21-13)

Pool F

Pastars E./Lasmanis (LAT) – Ismail Hakkı K./Melih Görkem Mangırcı (TUR) 2-0 (21-17, 21-11)

Talvia/Uusitalo (FIN) – Lozančić/Vidović (CRO) 2-1 (24-22, 19-21, 15-9)

Pastars E./Lasmanis (LAT) – Lozančić/Vidović (CRO) 2-0 (25-23, 21-8)

Talvia/Uusitalo (FIN) – Ismail Hakkı K./Melih Görkem Mangırcı (TUR) 2-1 (21-14, 19-21, 15-10)

Pastars E./Lasmanis (LAT) – Talvia/Uusitalo (FIN) 2-1 (18-21, 21-18, 15-13)

Lozančić/Vidović (CRO) – Ismail Hakkı K./Melih Görkem Mangırcı (TUR) 2-0 (21-15, 21-14)

Pool G

Klimov/Aleksandrov (RUS) – L. Ringøen/Karlsen (NOR) 2-0 (21-19, 31-29)

Kalma/Hunady (SVK) – Tjernqvist/Brus (SWE) 2-1 (16-21, 21-17, 16-14)

L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Kalma/Hunady (SVK) 2-0 (21-5, 21-14)

Tjernqvist/Brus (SWE) – Klimov/Aleksandrov (RUS) 2-1 (21-17, 19-21, 15-13)

L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Tjernqvist/Brus (SWE) 2-0 (21-16, 21-9)

Klimov/Aleksandrov (RUS) – Kalma/Hunady (SVK) 2-0 (21-15, 21-16)

Pool H

Gliszczyński/Robak (POL) – İsmail S./Bilgili (TUR) 2-0 (21-13, 21-11)

Bezu/Hypolyte (FRA) – Hohenauer/Poinstingl (AUT) 2-1 (25-23, 15-21, 15-12)

Gliszczyński/Robak (POL) – Bezu/Hypolyte (FRA) 2-1 (15-21, 29-27, 15-10)

Hohenauer/Poinstingl (AUT) – İsmail S./Bilgili (TUR) 2-0 (21-14, 21-5)

Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Gliszczyński/Robak (POL) 2-1 (19-21, 21-14, 15-13)

Bezu/Hypolyte (FRA) – İsmail S./Bilgili (TUR) 2-0 (21-10, 21-11)

Sedicesimi di finale: 19 settembre, ore 08.00 Talvia/Uusitalo (FIN) – Hansen/Due (DEN)

19 settembre, ore 08.00 Kiss-Bertók/Szűts (HUN) – Novotny/Votava (CZE)

19 settembre, ore 08.45 Robinson/Oretoye (ENG) – Lukosevicius/Gumbelevicius (LTU)

19 settembre, ore 08.45 Gliszczyński/Robak (POL) – Klimov/Aleksandrov (RUS)

19 settembre, ore 09.30 Meresaar/Jaani (EST) – Stere/Egor (ROU)

19 settembre, ore 09.30 Lozančić/Vidović (CRO) – Merkulov/Shulhin (UKR)

19 settembre, ore 10.15 Bezu/Hypolyte (FRA) – Tjernqvist/Brus (SWE)

19 settembre, ore 10.15 Vogiatzoglou/Noikokyrakis (GRE) – Freddie J./Polat Kemal Eser (TUR)

Ottavi di finale: 19 settembre, ore 11.00 Gallardo/Agulló (ESP) – Vincente gara 49

19 settembre, ore 11.00 Hohenauer/Poinstingl (AUT) – Vincente gara 50

19 settembre, ore 11.00 Bigler/Walser (SUI) – Vincente gara 51

19 settembre, ore 11.45 Van Groenestein/Bezemer (NED) – Vincente gara 52

19 settembre, ore 11.45 Bockfeld/Faber (GER) – Vincente gara 56

19 settembre, ore 11.45 L. Ringøen/Karlsen (NOR) – Vincente gara 55

19 settembre, ore 12.30 Bernardini/Viscuso (ITA) – Vincente gara 53

19 settembre, ore 12.30 Pastars E./Lasmanis (LAT) – Vincente gara 54

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Bertelsen/Vestergaard (DEN) – Yener/Kose (TUR) 2-0 (22-20, 21-19)

Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Lukas/Rikand (EST) 2-0 (21-19, 21-10)

Lukas/Rikand (EST) – Yener/Kose (TUR) 2-1 (21-23, 21-18, 15-11)

Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Bertelsen/Vestergaard (DEN) 2-0 (21-13, 22-20)

Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Yener/Kose (TUR) 2-0 (21-9, 21-7)

Lukas/Rikand (EST) – Bertelsen/Vestergaard (DEN) 2-1 (21-18, 18-21, 15-13)

Pool B

Otte/Reformat (GER) – Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) 2-0 (21-17, 21-13)

Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Tramte/Rozman (SLO) 2-0 (21-10, 21-10)

Otte/Reformat (GER) – Tramte/Rozman (SLO) 2-0 (21-14, 21-19)

Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) 2-0 (21-7, 22-20)

Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Otte/Reformat (GER) 2-1 (21-14, 16-21, 15-12)

Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) – Tramte/Rozman (SLO) 2-0 (21-16, 21-8)

Pool C

Charissaki/Fragkioudaki (GRE) – Rusu/Vasilescu (ROU) 2-0 (21-10, 21-13)

Straumstøyl/Finholth (NOR) – Mackovich/Graffingerova (SVK) 2-0 (21-13, 21-13)

Charissaki/Fragkioudaki (GRE) – Mackovich/Graffingerova (SVK) 2-0 (21-14, 21-15)

Straumstøyl/Finholth (NOR) – Rusu/Vasilescu (ROU) 2-0 (21-7, 21-9)

Straumstøyl/Finholth (NOR) – Charissaki/Fragkioudaki (GRE) 2-0 (21-19, 21-14)

Mackovich/Graffingerova (SVK) – Rusu/Vasilescu (ROU) 2-1 (21-18, 16-21, 15-7)

Pool D

Lafuenti/Coretti (ITA) – A. Garcia/Naran (AND) 2-0 (21-8, 21-6)

Sebova/Mifkova (CZE) – Kyröläinen/Waldén (FIN) 2-0 (21-16, 21-18)

Lafuenti/Coretti (ITA) – Kyröläinen/Waldén (FIN) 2-0 (21-14, 21-15)

Sebova/Mifkova (CZE) – A. Garcia/Naran (AND) 2-0 (21-5, 21-8)

Sebova/Mifkova (CZE) – Lafuenti/Coretti (ITA) 2-0 (23-21, 21-14)

Kyröläinen/Waldén (FIN) – A. Garcia/Naran (AND) 2-0 (21-10, 21-6)

Pool E

Vervloet/Waegeneers (BEL) – Ponomareva/Vasilyeva (RUS) 2-1 (21-16, 13-21, 18-16)

Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT) – Clifford/Hutton (ENG) 2-0 (21-13, 21-16)

Vervloet/Waegeneers (BEL) – Clifford/Hutton (ENG) 2-0 (21-9, 21-10)

Ponomareva/Vasilyeva (RUS) – Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT) 2-0 (23-21, 21-18)

Vervloet/Waegeneers (BEL) – Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT) 2-0 (21-15, 21-12)

Ponomareva/Vasilyeva (RUS) – Clifford/Hutton (ENG) 2-0 (21-9, 21-9)

Pool F

Probst/Wiedmer (SUI) – Alisa Solak/Gogus (TUR) 2-0 (21-4, 21-14)

Lesniewicz/Legień (POL) – Staver/Osadet (MLD) 2-0 (21-15, 21-18)

Probst/Wiedmer (SUI) – Staver/Osadet (MLD) 2-0 (21-12, 25-23)

Lesniewicz/Legień (POL) – Alisa Solak/Gogus (TUR) 2-0 (21-18, 21-14)

Probst/Wiedmer (SUI) – Lesniewicz/Legień (POL) 2-0 (21-16, 21-13)

Staver/Osadet (MLD) – Alisa Solak/Gogus (TUR) 2-1 (14-21, 21-15, 15-13)

Pool G

Delporte/Mir (FRA) – Djurov/Milic (SRB) 2-0 (21-15, 26-24)

Aslan/Cuadrado (ESP) – Krieva P./Zakite (LAT) 2-0 (21-14, 21-17)

Delporte/Mir (FRA) – Aslan/Cuadrado (ESP) 2-1 (21-19, 19-21, 15-11)

Krieva P./Zakite (LAT) – Djurov/Milic (SRB) 2-0 (21-16, 21-17)

Krieva P./Zakite (LAT) – Delporte/Mir (FRA) 2-0 (21-17, 21-16)

Aslan/Cuadrado (ESP) – Djurov/Milic (SRB) 2-0 (21-14, 23-21)

Pool H

Both/de Groot (NED) – Gautadóttir/Emilsdóttir (ISL) 2-0 (21-13, 21-11)

Shkurat/Vapniar (UKR) – Drviš/Biuk (CRO) 2-0 (21-14, 21-15)

Both/de Groot (NED) – Drviš/Biuk (CRO) 2-0 (21-12, 21-15)

Shkurat/Vapniar (UKR) – Gautadóttir/Emilsdóttir (ISL) 2-0 (21-7, 21-11)

Both/de Groot (NED) – Shkurat/Vapniar (UKR) 2-0 (21-11, 21-16)

Drviš/Biuk (CRO) – Gautadóttir/Emilsdóttir (ISL) 2-0 (21-14, 21-13)

Sedicesimi di finale: 19 settembre, ore 08.00 Lesniewicz/Legień (POL) – Bleyer/Ferstl-Schmid (AUT)

19 settembre, ore 08.00 Kyröläinen/Waldén (FIN) – Charissaki/Fragkioudaki (GRE)

19 settembre, ore 08.45 Otte/Reformat (GER) – Bertelsen/Vestergaard (DEN)

19 settembre, ore 08.45 Drviš/Biuk (CRO) – Krieva P./Zakite (LAT)

19 settembre, ore 09.30 Shkurat/Vapniar (UKR) – Delporte/Mir (FRA)

19 settembre, ore 09.30 Hägglund/Mtabingwa Demilo (SWE) – Lukas/Rikand (EST)

19 settembre, ore 10.15 Lafuenti/Coretti (ITA) – Mackovich/Graffingerova (SVK)

19 settembre, ore 10.15 Staver/Osadet (MLD) – Ponomareva/Vasilyeva (RUS)

Ottavi di finale: 19 settembre, ore 11.00 Michalkeviciute/Michalkeviciute (LTU) – Vincente gara 49

19 settembre, ore 11.45 Both/de Groot (NED) – Vincente gara 50

19 settembre, ore 12.30 Vervloet/Waegeneers (BEL) – Vincente gara 51

19 settembre, ore 12.30 Sebova/Mifkova (CZE) – Vincente gara 52

19 settembre, ore 13.20 Straumstøyl/Finholth (NOR) – Vincente gara 53

19 settembre, ore 13.20 Probst/Wiedmer (SUI) – Vincente gara 54

19 settembre, ore 14.10 Aslan/Cuadrado (ESP) – Vincente gara 55

19 settembre, ore 14.10 Honti-Majoros/Pádár (HUN) – Vincente gara 56