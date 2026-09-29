Europei ciclismo 2026: il percorso della cronometro ai raggi X. Due strappi duri nel tracciato sloveno

Archiviata la rassegna iridata di Montreal, il calendario ciclistico internazionale propone subito l’appuntamento con i Campionati Europei su strada 2026. La sede sarà quella di Lubiana, in Slovenia, che ospiterà sia le gare a cronometro sia quelle in linea che metteranno in palio i nuovi titoli continentali. Mercoledì 7 settembre sarà la giornata interamente dedicata alle prove contro le lancette, con tutte le categorie che si sfideranno sul medesimo percorso.

Saranno 22,1 i chilometri totali da percorrere (100 metri in meno del giro che si percorrerà nelle gare in linea) su un circuito che si sviluppa attorno a Šenčur, nei pressi dell’università di Lubiana. Dopo i primi 5.5 chilometri pianeggianti si salirà verso lo strappo di Možjanca (2.0 km al 10,2% di pendenza media), per poi continuare per altri quattro chilometri verso i 900 metri al 4,7% di pendenza di Stefanja Gora.

Da qui i corridori affronteranno i quattro chilometri di discesa per rientrare sulla pianura che da sul traguardo. Cronometro dunque non adatta agli specialisti puri con due tratti in salita, il primo di questi con pendenze in doppia cifra. Sarà quindi interessante capire se a Remco Evenepoel riuscirà la doppietta dopo il Mondiale oppure se qualche altro spodesterà dal trono il campione in carica belga.