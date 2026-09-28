Europei ciclismo 2026: il percorso ai raggi X della gara in linea. La salita di Mozjanca punto chiave del tracciato

Lo spettacolo continua a ritmo incalzante. Chi ha già vinto proverà a bissare il successo, chi ha perso andrà invece a caccia del riscatto immediato e, almeno, del podio. Iniziano venerdì 2 ottobre e si concluderanno mercoledì 7 ottobre gli Europei di ciclismo su strada 2026.

Lubiana è la sede prescelta per ospitare un’edizione della rassegna continentale nella quale la prova in linea dell’élite maschile segnerà il momento del cambio di passo tra le gare su strada e le prove a cronometro. Il momento più atteso sarà senza dubbio la gara della categoria élite uomini.

Si corre domenica 4 ottobre la Lubiana-Sencur di 196,3 km per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Tadej Pogacar, vincitore dello scorso anno davanti al belga Remco Evenepoel e al francese Paul Seixas.

I corridori, dopo aver affrontato una prima parte di gara pianeggiante, si immetteranno nel circuito cittadino di Sencur, anello di ventidue chilometri che i corridori dovranno percorrere per cinque volte. La salita di Mozjanca, uno strappo di 2,1 km con una pendenza media del 10,2%, sarà la principale difficoltà del circuito cittadino, parte culminante di una gara che misurerà 196,3 km.