Ciclismo

Europei ciclismo 2026: i convocati di tutte le Nazionali per gare in linea ed a cronometro

Andrea Addezio

Pubblicato

2 minuti fa

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Giulio Pellizzari / LaPresse

A pochi giorni di distanza data la conclusione della rassegna iridata di Montreal, è già il momento di tornare in strada per i Campionati Europei e darsi battaglia, nell’arco di un settimana, per riuscire a conquistare e tanto desiderati i titoli.

La rassegna continentale, che inizierà venerdì 2 ottobre e si concluderà mercoledì 7 ottobre a Lubiana, sì aprirà con le prove su strada e si concluderà invece con le gare a cronometro sovvertendo quello che rappresenta ormai da tempo un ordine molto ben consolidato.

Per quanto concerne la prova in linea, la Lubiana-Sencur di 196,3 chilometri, sono al momento 143 i corridori iscritti. L’Italia punterà su Alessandro Fancellu, Ludovico Crescioli, Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Christian Scaroni, Diego Ulissi e Giulio Ciccone.

Gli avversari più pericolosi per le ambizioni tricolore saranno il belga Remco Evenepoel, iridato a  cronometro, il francese Romain Gregoire, il danese Mads Pedersen, lo spagnolo Juan Ayuso e il padrone di casa Primoz Roglic, autore di una prova eccellente in terra canadese.

Per quanto concerne la sfida contro il tempo di mercoledì 7 ottobre sono al momento 17 gli atleti iscritti. L’Italia affida le proprie velleità di un risultato importante a Marco Frigo e a Mattia Cattaneo. I rivali più credibili per gli azzurri saranno il duo britannico Callum Thornley-Ethan Hayter, lo svedese Jakob Soderqvist, IL francese Bruno Armirail, il ceco Mathias Vacek e l’iberico Ivan Romeo.

STARTLIST PROVA IN LINEA EUROPEI CICLISMO

AUSTRIA
BAYER Tobias
GOGL Michael
GROSSSCHARTNER Felix
HAJEK Alexander
HOFBAUER Philipp
KEPPLINGER Rainer
SCHRETTL Marco
ZANGERLE Emanuel

AZERBAIJAN
EYVAZOV Shahin
NURIYEV Nofal

BELGIO
BERCKMOES Jenno
DEBRUYNE Ramses
EVENEPOEL Remco
HERMANS Quinten
DE PESTEL Sander
VAN GILS Maxim
VAN WILDER Ilan
VERVAEKE Louis

BULGARIA
PALASHEV Borislav

CIPRO
MILTIADIS Andreas

DANIMARCA
ASGREEN Kasper
BJERG Mikkel
CHARMIG Anthon
HONORÉ Mikkel
KRON Andreas
ØXENBERG HANSEN Peter
PEDERSEN Mads
WANDAHL Frederik

FINLANDIA
KÄLLBERG Axel

FRANCIA
BAUDIN Alex
BERNARD Julien
BISIAUX Léo
BRAZ AFONSO Clément
GREGOIRE Romain
RONDEL Mathys
SIVAKOV Pavel
VAUQUELIN Kévin

GERMANIA
ADAMIETZ Johannes
BRENNER Marco
BUCHMANN Emanuel
DEGENKOLB John
ENGELHARDT Felix
HEIDEMANN Miguel
HESSMANN Michel
KÄMNA Lennard
SCHACHMANN Maximilian
WILKSCH Hannes
HERZOG Emil

GRAN BRETAGNA
HAYTER Ethan Edward
THORNLEY Callum

GRECIA
GIANNOUTSOS Miltiadis
VILA Emiliano

ISLANDA
JÓNSSON Kristinn

ITALIA
CRESCIOLI Ludovico
FANCELLU Alessandro
FRIGO Marco
PELLIZZARI Giulio
CICCONE Giulio
PINARELLO Alessandro
SCARONI Christian
ULISSI Diego

KOSOVO
KASTRATI Albion
NUHA Blerton

LETTONIA
BELOHVOSCIKS Kristians
BOGDANOVICS Maris
LIEPINS Emils
PLUTO Martin
SKUJINS Toms

LITUANIA

LUSSEMBURGO
GENIETS Kevin
WENZEL Mats
KOCKELMANN Mathieu

MALTA
BUTTIGIEG Aidan

MOLDAVIA
MORGUN Ghennadii

MONACO
LANGELLOTTI Victor

MONTENEGRO
LAZAREVIĆ Miloš

PAESI BASSI
BAX Sjoerd
GRAAT Tijmen
KERCKHAERT Jochem
LEEMREIZE Gijs
MOLENAAR Alex
POELS Wout
REMIJN Senna
VAN DER LEE Jardi Christiaan

POLONIA
GAJDULEWICZ Mateusz
KACZMAREK Jakub
KWIATKOWSKI Michal
MACIEJUK Filip
PĘKALA Piotr
VAN DER TUUK Danny

PORTOGALLO
ANTUNES Tiago
GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro
OLIVEIRA Nelson
SILVA Afonso
SILVA Pedro
TOMAS MORGADO António

REPUBBLICA CECA
ČERNÝ Josef
NEUMAN Dominik
VACEK Mathias

ROMANIA
BUTA Catalin
MOLDANSKY Gerhard-Cristin
PICIU Mattew-Denis

SERBIA
DIVNIĆ Jovan
DJURIC Djordje
ILIĆ Ognjen
RAJOVIC Dusan
STANKOVIĆ Marko
STOJNIĆ Veljko

SLOVACCHIA
KASKO DAVID

SLOVENIA
GLIVAR Gal
GOVEKAR Matevž
MEZGEC Luka
MOHORIC Matej
NOVAK Domen
PRIMOŽIČ Jaka
ROGLIČ Primož
TRATNIK Jan
ŠTAJNAR Mihael
ŽUMER Matic
ERŽEN Žak
OMRZEL Jakob

SPAGNA
AYUSO PESQUERA Juan
BERRADE FERNANDEZ Urko
MIQUEL DELGADO Pau
NICOLAU BELTRAN Joel
RODRIGUEZ MARTIN Cristian
ROMEO ABAD Ivan

SVEZIA
SÖDERQVIST Jakob

SVIZZERA
CHRISTEN Fabio
CHRISTEN Jan
DARBELLAY Valentin
HIRSCHI Marc
WEISS Fabian

TURCHIA
ABAY Burak
AKPINAR Ahmet
BULUT Samet
DEPE Serdar Anil
TEKIN Mustafa

UCRAINA
BUDIAK Anatolii
ANTONENKO Heorhii
SIMON Semen

UNGHERIA
PALUMBY Zsombor
PELIKÁN János Zsombor
VALTER Attila
VALENT Márk

ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI
VLASOV Aleksandr

STARTLIST PROVA A CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO

BELGIO
DE PESTEL Sander
VAN WILDER Ilan

CECHIA
VACEK Mathias

LUSSEMBURGO
KOCKELMANN Mathieu

PAESI BASSI
BAX Sjoerd
VAN DER TUUK Axel

SVEZIA
SODERQVIST Jakob

GRAN BRETAGNA
THORNLEY Callum
HAYTER Ethan

SPAGNA
ROMEO Ivan

DANIMARCA
ASGREEN Casper
BJERG Mikkel

ITALIA
FRIGO Marco
CATTANEO Mattia

FRANCIA
DECOMBLE Maxime
ARMIRAIL Bruno

UNGHERIA
PELIKAN Janos

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