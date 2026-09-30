Ciclismo
Europei ciclismo 2026: i convocati di tutte le Nazionali per gare in linea ed a cronometro
A pochi giorni di distanza data la conclusione della rassegna iridata di Montreal, è già il momento di tornare in strada per i Campionati Europei e darsi battaglia, nell’arco di un settimana, per riuscire a conquistare e tanto desiderati i titoli.
La rassegna continentale, che inizierà venerdì 2 ottobre e si concluderà mercoledì 7 ottobre a Lubiana, sì aprirà con le prove su strada e si concluderà invece con le gare a cronometro sovvertendo quello che rappresenta ormai da tempo un ordine molto ben consolidato.
Per quanto concerne la prova in linea, la Lubiana-Sencur di 196,3 chilometri, sono al momento 143 i corridori iscritti. L’Italia punterà su Alessandro Fancellu, Ludovico Crescioli, Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Christian Scaroni, Diego Ulissi e Giulio Ciccone.
Gli avversari più pericolosi per le ambizioni tricolore saranno il belga Remco Evenepoel, iridato a cronometro, il francese Romain Gregoire, il danese Mads Pedersen, lo spagnolo Juan Ayuso e il padrone di casa Primoz Roglic, autore di una prova eccellente in terra canadese.
Per quanto concerne la sfida contro il tempo di mercoledì 7 ottobre sono al momento 17 gli atleti iscritti. L’Italia affida le proprie velleità di un risultato importante a Marco Frigo e a Mattia Cattaneo. I rivali più credibili per gli azzurri saranno il duo britannico Callum Thornley-Ethan Hayter, lo svedese Jakob Soderqvist, IL francese Bruno Armirail, il ceco Mathias Vacek e l’iberico Ivan Romeo.
STARTLIST PROVA IN LINEA EUROPEI CICLISMO
AUSTRIA
BAYER Tobias
GOGL Michael
GROSSSCHARTNER Felix
HAJEK Alexander
HOFBAUER Philipp
KEPPLINGER Rainer
SCHRETTL Marco
ZANGERLE Emanuel
AZERBAIJAN
EYVAZOV Shahin
NURIYEV Nofal
BELGIO
BERCKMOES Jenno
DEBRUYNE Ramses
EVENEPOEL Remco
HERMANS Quinten
DE PESTEL Sander
VAN GILS Maxim
VAN WILDER Ilan
VERVAEKE Louis
BULGARIA
PALASHEV Borislav
CIPRO
MILTIADIS Andreas
DANIMARCA
ASGREEN Kasper
BJERG Mikkel
CHARMIG Anthon
HONORÉ Mikkel
KRON Andreas
ØXENBERG HANSEN Peter
PEDERSEN Mads
WANDAHL Frederik
FINLANDIA
KÄLLBERG Axel
FRANCIA
BAUDIN Alex
BERNARD Julien
BISIAUX Léo
BRAZ AFONSO Clément
GREGOIRE Romain
RONDEL Mathys
SIVAKOV Pavel
VAUQUELIN Kévin
GERMANIA
ADAMIETZ Johannes
BRENNER Marco
BUCHMANN Emanuel
DEGENKOLB John
ENGELHARDT Felix
HEIDEMANN Miguel
HESSMANN Michel
KÄMNA Lennard
SCHACHMANN Maximilian
WILKSCH Hannes
HERZOG Emil
GRAN BRETAGNA
HAYTER Ethan Edward
THORNLEY Callum
GRECIA
GIANNOUTSOS Miltiadis
VILA Emiliano
ISLANDA
JÓNSSON Kristinn
ITALIA
CRESCIOLI Ludovico
FANCELLU Alessandro
FRIGO Marco
PELLIZZARI Giulio
CICCONE Giulio
PINARELLO Alessandro
SCARONI Christian
ULISSI Diego
KOSOVO
KASTRATI Albion
NUHA Blerton
LETTONIA
BELOHVOSCIKS Kristians
BOGDANOVICS Maris
LIEPINS Emils
PLUTO Martin
SKUJINS Toms
LITUANIA
–
LUSSEMBURGO
GENIETS Kevin
WENZEL Mats
KOCKELMANN Mathieu
MALTA
BUTTIGIEG Aidan
MOLDAVIA
MORGUN Ghennadii
MONACO
LANGELLOTTI Victor
MONTENEGRO
LAZAREVIĆ Miloš
PAESI BASSI
BAX Sjoerd
GRAAT Tijmen
KERCKHAERT Jochem
LEEMREIZE Gijs
MOLENAAR Alex
POELS Wout
REMIJN Senna
VAN DER LEE Jardi Christiaan
POLONIA
GAJDULEWICZ Mateusz
KACZMAREK Jakub
KWIATKOWSKI Michal
MACIEJUK Filip
PĘKALA Piotr
VAN DER TUUK Danny
PORTOGALLO
ANTUNES Tiago
GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro
OLIVEIRA Nelson
SILVA Afonso
SILVA Pedro
TOMAS MORGADO António
REPUBBLICA CECA
ČERNÝ Josef
NEUMAN Dominik
VACEK Mathias
ROMANIA
BUTA Catalin
MOLDANSKY Gerhard-Cristin
PICIU Mattew-Denis
SERBIA
DIVNIĆ Jovan
DJURIC Djordje
ILIĆ Ognjen
RAJOVIC Dusan
STANKOVIĆ Marko
STOJNIĆ Veljko
SLOVACCHIA
KASKO DAVID
SLOVENIA
GLIVAR Gal
GOVEKAR Matevž
MEZGEC Luka
MOHORIC Matej
NOVAK Domen
PRIMOŽIČ Jaka
ROGLIČ Primož
TRATNIK Jan
ŠTAJNAR Mihael
ŽUMER Matic
ERŽEN Žak
OMRZEL Jakob
SPAGNA
AYUSO PESQUERA Juan
BERRADE FERNANDEZ Urko
MIQUEL DELGADO Pau
NICOLAU BELTRAN Joel
RODRIGUEZ MARTIN Cristian
ROMEO ABAD Ivan
SVEZIA
SÖDERQVIST Jakob
SVIZZERA
CHRISTEN Fabio
CHRISTEN Jan
DARBELLAY Valentin
HIRSCHI Marc
WEISS Fabian
TURCHIA
ABAY Burak
AKPINAR Ahmet
BULUT Samet
DEPE Serdar Anil
TEKIN Mustafa
UCRAINA
BUDIAK Anatolii
ANTONENKO Heorhii
SIMON Semen
UNGHERIA
PALUMBY Zsombor
PELIKÁN János Zsombor
VALTER Attila
VALENT Márk
ATLETI INDIVIDUALI NEUTRALI
VLASOV Aleksandr
STARTLIST PROVA A CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO
BELGIO
DE PESTEL Sander
VAN WILDER Ilan
CECHIA
VACEK Mathias
LUSSEMBURGO
KOCKELMANN Mathieu
PAESI BASSI
BAX Sjoerd
VAN DER TUUK Axel
SVEZIA
SODERQVIST Jakob
GRAN BRETAGNA
THORNLEY Callum
HAYTER Ethan
SPAGNA
ROMEO Ivan
DANIMARCA
ASGREEN Casper
BJERG Mikkel
ITALIA
FRIGO Marco
CATTANEO Mattia
FRANCIA
DECOMBLE Maxime
ARMIRAIL Bruno
UNGHERIA
PELIKAN Janos