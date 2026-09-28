Ciclismo
Europei ciclismo 2026: i convocati dell’Italia. Pellizzari, Ciccone e Longo Borghini al via. Assente Finn
Dopo le emozioni dei Mondiali di Montréal, l’Italia del ciclismo è pronta a tornare subito protagonista sulla scena internazionale. L’appuntamento è a Lubiana (Slovenia), dove dal 2 al 7 ottobre si disputeranno i Campionati Europei di ciclismo su strada 2026. Sei giornate di gare che metteranno in palio i titoli continentali nelle prove in linea, nelle cronometro individuali e nella Mixed Relay.
A guidare la spedizione azzurra saranno anche alcuni dei corridori che hanno lasciato il segno appena pochi giorni fa in Canada. Tra i convocati spiccano Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel, quattro dei sei componenti della formazione italiana capace di conquistare l’oro iridato nella staffetta mista. Per Longo Borghini il bilancio dei Mondiali è stato particolarmente significativo: oltre al titolo nella Mixed Relay, la piemontese ha aggiunto anche la medaglia di bronzo nella prova in linea. Non ci sarà, invece, Lorenzo Finn che, reduce dall’esperienza nella corsa in linea dei professionisti, ha deciso di non prendere parte a questa competizione.
La selezione italiana potrà inoltre contare su Nicolas Milesi, reduce dall’argento mondiale nella cronometro Under 23, e su Matilde Rossignoli, seconda classificata nella prova iridata riservata alle juniores. Un gruppo che arriva dunque all’appuntamento europeo con risultati recenti importanti e con l’obiettivo di trasferire a Lubiana la condizione e la fiducia maturate a Montréal.
Il programma continentale prenderà il via venerdì 2 ottobre con le gare in linea Under 23. Sabato sarà la volta degli juniores uomini e dell’élite femminile, mentre domenica toccherà alle juniores donne e soprattutto agli uomini Elite, impegnati nella prova più attesa della rassegna.
La gara maschile si svilupperà sulla distanza di 196,3 chilometri, con partenza da Lubiana e arrivo a Sencur. Dopo una prima parte prevalentemente pianeggiante, il percorso entrerà nel circuito cittadino, da ripetere cinque volte, con la salita di Mozjanca a rappresentare il principale ostacolo: 2,1 chilometri al 10,2% di pendenza media.
La prova degli uomini Elite sarà anche l’occasione per assegnare un nuovo titolo europeo dopo l’assenza di Tadej Pogacar, campione in carica costretto a rinunciare alla rassegna per infortunio. Il programma su strada lascerà quindi spazio alla seconda parte degli Europei: martedì 6 ottobre sarà dedicato alla Mixed Relay, mentre mercoledì 7 si chiuderà con le cronometro individuali.
Per gli azzurri sarà dunque una nuova occasione per misurarsi con il meglio del ciclismo continentale, appena dopo una rassegna iridata che ha già regalato risultati di rilievo alla Nazionale italiana.
CONVOCATI DELL’ITALIA EUROPEI CICLISMO 2026
CRONOMETRO – DONNE JUNIORES
Maria Acuti – Biesse-Carrera-Premac
Linda Rapporti – Breganze Millenium
CRONOMETRO – UOMINI JUNIORES
Enrico Andrea Balliana – Team Ecotek Zero24
Patrik Pezzo Rosola – Nordest Petrucci Assali Stefen
CRONOMETRO – UOMINI UNDER 23
Roberto Capello – EF Education-Aevolo
Nicolas Milesi – Ineos Grenadiers Academy
CRONOMETRO – DONNE ELITE
Elisa Longo Borghini – UAE Team ADQ
Monica Trinca Colonel – Team Liv-AlUla-Jayco
CRONOMETRO – UOMINI ELITE
Mattia Cattaneo – Red Bull-Bora-Hansgrohe
Marco Frigo – NSN Cycling Team
MIXED RELAY – DONNE JUNIORES
Azzurra Ballan – Breganze Millenium
Elisa Bianchi – Biesse-Carrera-Premac
Matilde Rossignoli – BFT Burzoni
MIXED RELAY – UOMINI JUNIORES
Enrico Andrea Balliana – Team Ecotek Zero24
Brandon Davide Fedrizzi – Borgo Molino-Vigna Fiorita
Patrik Pezzo Rosola – Nordest Petrucci Assali Stefen
MIXED RELAY – DONNE ELITE
Elisa Longo Borghini – UAE Team ADQ
Monica Trinca Colonel – Team Liv-AlUla-Jayco
Alessia Vigilia – Uno-X Mobility
MIXED RELAY – UOMINI ELITE
Mattia Cattaneo – Red Bull-Bora-Hansgrohe
Marco Frigo – NSN Cycling Team
Matteo Sobrero – Lidl-Trek
PROVA IN LINEA – DONNE JUNIORES
Azzurra Ballan – Breganze Millenium
Elisa Bianchi – Biesse-Carrera-Premac
Rachele Cafueri – Libertas Ceresetto
Alessia Orsi – BFT Burzoni
Giorgia Pellizotti – Team Wilier Breganze
Matilde Rossignoli – BFT Burzoni
PROVA IN LINEA – UOMINI JUNIORES
Enrico Andrea Balliana – Team Ecotek Zero24
Alessandro Battistoni – Pool Cantù GB Team A.S.D.
Brandon Davide Fedrizzi – Borgo Molino-Vigna Fiorita
Patrik Pezzo Rosola – Nordest Petrucci Assali Stefen
Marco Andrea Pierotto – Autozai-Contri
Marco Zoco – Bustese Olonia A.S.D.
PROVA IN LINEA – DONNE UNDER 23
Eleonora Ciabocco – Team Picnic PostNL
Chantal Pegolo – G.S. Fiamme Azzurre/Isolmant Premac
Gaia Segato – Vini Fantini-BePink
Giada Silo – UAE Development Team
PROVA IN LINEA – UOMINI UNDER 23
Michele Bicelli – Biesse-Carrera-Premac
Roberto Capello – EF Education-Aevolo
Stefano Masciarelli – A.S.D. S.C. Padovani
Nicolas Milesi – Ineos Grenadiers Academy
Matteo Scalco – XDS Astana Development Team
Simone Zanini – XDS Astana Development Team
PROVA IN LINEA – DONNE ELITE
Francesca Barale – Movistar Team
Letizia Borghesi – AG Insurance-Soudal Team
Eleonora Camilla Gasparrini – UAE Team ADQ
Elisa Longo Borghini – UAE Team ADQ
Gaia Masetti – Team Picnic PostNL
Soraya Paladin – Canyon//SRAM zondacrypto
Silvia Persico – UAE Team ADQ
Debora Silvestri – Laboral Kutxa Fundación Euskadi
PROVA IN LINEA – UOMINI ELITE
Giulio Ciccone – Lidl-Trek
Ludovico Crescioli – Team Polti VisitMalta
Alessandro Fancellu – MBH Bank CSB Telecom Fort
Marco Frigo – NSN Cycling Team
Giulio Pellizzari – Red Bull-Bora-Hansgrohe
Alessandro Pinarello – NSN Cycling Team
Christian Scaroni – XDS Astana Team
Diego Ulissi – XDS Astana Team