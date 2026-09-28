Europei ciclismo 2026: i convocati dell’Italia. Pellizzari, Ciccone e Longo Borghini al via. Assente Finn

Dopo le emozioni dei Mondiali di Montréal, l’Italia del ciclismo è pronta a tornare subito protagonista sulla scena internazionale. L’appuntamento è a Lubiana (Slovenia), dove dal 2 al 7 ottobre si disputeranno i Campionati Europei di ciclismo su strada 2026. Sei giornate di gare che metteranno in palio i titoli continentali nelle prove in linea, nelle cronometro individuali e nella Mixed Relay.

A guidare la spedizione azzurra saranno anche alcuni dei corridori che hanno lasciato il segno appena pochi giorni fa in Canada. Tra i convocati spiccano Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel, quattro dei sei componenti della formazione italiana capace di conquistare l’oro iridato nella staffetta mista. Per Longo Borghini il bilancio dei Mondiali è stato particolarmente significativo: oltre al titolo nella Mixed Relay, la piemontese ha aggiunto anche la medaglia di bronzo nella prova in linea. Non ci sarà, invece, Lorenzo Finn che, reduce dall’esperienza nella corsa in linea dei professionisti, ha deciso di non prendere parte a questa competizione.

La selezione italiana potrà inoltre contare su Nicolas Milesi, reduce dall’argento mondiale nella cronometro Under 23, e su Matilde Rossignoli, seconda classificata nella prova iridata riservata alle juniores. Un gruppo che arriva dunque all’appuntamento europeo con risultati recenti importanti e con l’obiettivo di trasferire a Lubiana la condizione e la fiducia maturate a Montréal.

Il programma continentale prenderà il via venerdì 2 ottobre con le gare in linea Under 23. Sabato sarà la volta degli juniores uomini e dell’élite femminile, mentre domenica toccherà alle juniores donne e soprattutto agli uomini Elite, impegnati nella prova più attesa della rassegna.

La gara maschile si svilupperà sulla distanza di 196,3 chilometri, con partenza da Lubiana e arrivo a Sencur. Dopo una prima parte prevalentemente pianeggiante, il percorso entrerà nel circuito cittadino, da ripetere cinque volte, con la salita di Mozjanca a rappresentare il principale ostacolo: 2,1 chilometri al 10,2% di pendenza media.

La prova degli uomini Elite sarà anche l’occasione per assegnare un nuovo titolo europeo dopo l’assenza di Tadej Pogacar, campione in carica costretto a rinunciare alla rassegna per infortunio. Il programma su strada lascerà quindi spazio alla seconda parte degli Europei: martedì 6 ottobre sarà dedicato alla Mixed Relay, mentre mercoledì 7 si chiuderà con le cronometro individuali.

Per gli azzurri sarà dunque una nuova occasione per misurarsi con il meglio del ciclismo continentale, appena dopo una rassegna iridata che ha già regalato risultati di rilievo alla Nazionale italiana.

CONVOCATI DELL’ITALIA EUROPEI CICLISMO 2026

CRONOMETRO – DONNE JUNIORES

Maria Acuti – Biesse-Carrera-Premac

Linda Rapporti – Breganze Millenium

CRONOMETRO – UOMINI JUNIORES

Enrico Andrea Balliana – Team Ecotek Zero24

Patrik Pezzo Rosola – Nordest Petrucci Assali Stefen

CRONOMETRO – UOMINI UNDER 23

Roberto Capello – EF Education-Aevolo

Nicolas Milesi – Ineos Grenadiers Academy

CRONOMETRO – DONNE ELITE

Elisa Longo Borghini – UAE Team ADQ

Monica Trinca Colonel – Team Liv-AlUla-Jayco

CRONOMETRO – UOMINI ELITE

Mattia Cattaneo – Red Bull-Bora-Hansgrohe

Marco Frigo – NSN Cycling Team

MIXED RELAY – DONNE JUNIORES

Azzurra Ballan – Breganze Millenium

Elisa Bianchi – Biesse-Carrera-Premac

Matilde Rossignoli – BFT Burzoni

MIXED RELAY – UOMINI JUNIORES

Enrico Andrea Balliana – Team Ecotek Zero24

Brandon Davide Fedrizzi – Borgo Molino-Vigna Fiorita

Patrik Pezzo Rosola – Nordest Petrucci Assali Stefen

MIXED RELAY – DONNE ELITE

Elisa Longo Borghini – UAE Team ADQ

Monica Trinca Colonel – Team Liv-AlUla-Jayco

Alessia Vigilia – Uno-X Mobility

MIXED RELAY – UOMINI ELITE

Mattia Cattaneo – Red Bull-Bora-Hansgrohe

Marco Frigo – NSN Cycling Team

Matteo Sobrero – Lidl-Trek

PROVA IN LINEA – DONNE JUNIORES

Azzurra Ballan – Breganze Millenium

Elisa Bianchi – Biesse-Carrera-Premac

Rachele Cafueri – Libertas Ceresetto

Alessia Orsi – BFT Burzoni

Giorgia Pellizotti – Team Wilier Breganze

Matilde Rossignoli – BFT Burzoni

PROVA IN LINEA – UOMINI JUNIORES

Enrico Andrea Balliana – Team Ecotek Zero24

Alessandro Battistoni – Pool Cantù GB Team A.S.D.

Brandon Davide Fedrizzi – Borgo Molino-Vigna Fiorita

Patrik Pezzo Rosola – Nordest Petrucci Assali Stefen

Marco Andrea Pierotto – Autozai-Contri

Marco Zoco – Bustese Olonia A.S.D.

PROVA IN LINEA – DONNE UNDER 23

Eleonora Ciabocco – Team Picnic PostNL

Chantal Pegolo – G.S. Fiamme Azzurre/Isolmant Premac

Gaia Segato – Vini Fantini-BePink

Giada Silo – UAE Development Team

PROVA IN LINEA – UOMINI UNDER 23

Michele Bicelli – Biesse-Carrera-Premac

Roberto Capello – EF Education-Aevolo

Stefano Masciarelli – A.S.D. S.C. Padovani

Nicolas Milesi – Ineos Grenadiers Academy

Matteo Scalco – XDS Astana Development Team

Simone Zanini – XDS Astana Development Team

PROVA IN LINEA – DONNE ELITE

Francesca Barale – Movistar Team

Letizia Borghesi – AG Insurance-Soudal Team

Eleonora Camilla Gasparrini – UAE Team ADQ

Elisa Longo Borghini – UAE Team ADQ

Gaia Masetti – Team Picnic PostNL

Soraya Paladin – Canyon//SRAM zondacrypto

Silvia Persico – UAE Team ADQ

Debora Silvestri – Laboral Kutxa Fundación Euskadi

PROVA IN LINEA – UOMINI ELITE

Giulio Ciccone – Lidl-Trek

Ludovico Crescioli – Team Polti VisitMalta

Alessandro Fancellu – MBH Bank CSB Telecom Fort

Marco Frigo – NSN Cycling Team

Giulio Pellizzari – Red Bull-Bora-Hansgrohe

Alessandro Pinarello – NSN Cycling Team

Christian Scaroni – XDS Astana Team

Diego Ulissi – XDS Astana Team