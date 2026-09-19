Europei ciclismo 2026: Evenepoel ci sarà, ma solo per una gara. Assente Seixas

Remco Evenepoel parteciperà agli Europei 2026 di ciclismo, che si disputeranno a Lubiana (Slovenia) dal 2 al 7 ottobre. Il fuoriclasse belga ha deciso di prendere parte esclusivamente alla prova in linea che animerà la rassegna continentale nella giornata di domenica 4 ottobre, mettendosi subito in gioco dopo il doppio impegno ai Mondiali di Montreal (domani la cronometro individuale e domenica 27 settembre la prova in linea).

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe sarà il faro del Belgio, tra le cui fila saranno presenti anche Jenno Berckmoes, Ramses Debruyne, Quinten Hermans, Rune Herregodts, Maxim Van Gils, Ilan Van Wilder e Louis Vervaeke, mentre Wout van Aert ha deciso di non rientrare in gruppo per questa occasione.

Il 26enne inseguirà l’unico grande trionfo che manca alla sua carriera con la maglia della Nazionale dopo aver firmato la doppietta alle Olimpiadi di Parigi 2024, aver trionfato ai Mondiali in entrambe le prove e aver già portato a casa la maglia blu-stellata nelle prove contro il tempo. Da capire quali saranno le energie residue dopo il doppio impegno iridato e la lunga trasferta dal Canada, ma indubbiamente Remco Evenepoel sarà tra i grandi favoriti della vigilia.

Il francese Paul Seixas non sarà della partita, mentre circolano voci sul possibile recuperare lampo di Tadej Pogacar, che potrebbe provare a gareggiare di fronte al proprio pubblico dopo essere caduto alla Vuelta di Spagna ed essersi sottoposto a un intervento chirurgico: staremo a vedere se il cinque volte vincitore del Tour de France riuscirà in questa magia o se darà effettivamente appuntamento al 2027, come dichiarato la scorsa settimana, prima di tornare ad allenarsi sui rulli.