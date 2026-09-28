Canoa
Europei canoa slalom, nove medaglie per l’Italia a Ivrea: senatori sugli scudi e giovani in rampa di lancio
Il bilancio non può che essere ampiamente lusinghiero. La rassegna continentale di Ivrea, tre giorni di gare di straordinaria intensità susseguitesi a ritmi incalzanti, conferma la formazione tricolore come realtà di riferimento del panorama internazionale.
Le nove medaglie conquistate, risultato mai raggiunto prima, offrono la fotografia di un movimento in crescita nel quale gli atleti di riferimento si confermano ai massimi livelli e i giovani spingono forte per poter emergere nel massimo circuito internazionale.
L’oro olimpico di Parigi 2024 Giovanni de Gennaro, bronzo nel K1 e splendido oro nell’individual del kayak cross, si conferma il faro di un movimento nel quale Xabier Ferrazzi sigilla la sua straordinaria annata con l’argento nel K1.
La forza di una squadra risiede nella capacità di far crescere i giovani e nel lanciarli sulla scena al momento più opportuno per creare il necessario ricambio generazionale. Si inseriscono in quest’ottica le tre medaglie conquistate da una scatenata Lucia Pistoni e il bronzo ottenuto da Elio Maiutto nel C1 maschile.