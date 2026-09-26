Europei canoa slalom 2026 oggi: orari 26 settembre, tv, streaming, italiani in gara

Regalare la degna conclusione a una splendida tre giorni di gare e rimpinguare ulteriormente un medagliere fin qui decisamente lusinghiero. L’ultima giornata degli Europei di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Ivrea, prevede le prove del kayak cross maschile e femminile.

La grande novità è la disputa delle gare in orario pomeridiano con le finali che si correranno in notturna. Il programma inizierà alle 14:20 con l’Individual Time Trials del kayak cross femminile, continuerà alle 15:05 con la medesima prova al maschile e, a partire dalle 17:20, lascerà spazio al kayak cross. La finale femminile partirà alle 21:25, mentre quella maschile scatterà alle 21:34.

L’Italia potrà schierare virgola in campo femminile, Chiara Sabattini, Lucia Gabriella Pistoni, splendido argento nella gara individuale, e Agata Spagnol. In ambito maschile le ambizioni di medaglia della formazione tricolore saranno invece affidate a Andrea Nardo, Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi.

Rai Sport HD trasmetterà la diretta tv dell’ultima giornata degli Europei senior 2026 di canoa slalom dalle 14:00 per le finali individuali del kayak cross, mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, RaiPlay Sport 3 per le semifinali e finali del kayak cross, e dal canale YouTube Planet Canoe. Non è prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2026

Sabato 26 settembre

14:20 Kayak Cross Individual Time Trials femminile (Chiara Sabattini, Lucia Gabriella Pistoni, Agata Spagnol)

15:05 Kayak Cross Individual Time Trials maschile (Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Andrea Nardo)

17:20 Qualificazioni kayak cross femminile

17:58 Qualificazioni kayak cross maschile

20:20 Fasi finali kayak cross femminile

20:39 Fasi finali kayak cross maschile

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay Sport 3 (solo kayak cross), YouTube Planet Canoe

Diretta Live testuale: non prevista