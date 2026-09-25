Europei canoa slalom 2026 oggi in tv: orari venerdì 25 settembre, streaming, italiani in gara

La canoa slalom vedrà proseguire oggi, venerdì 25 settembre, gli Europei senior 2026 ad Ivrea, in Italia: nella sessione mattutina spazio a semifinali e finali del K1 femminile e maschile, mentre nella sessione pomeridiana andranno in scena semifinali e finali del C1 femminile e maschile.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CANOA SLALOM DALLE 9.00

Ieri hanno superato le batterie 11 delle 12 imbarcazioni italiane al via: nel K1 femminile Agata Spagnol, Lucia Pistoni e Stefanie Horn, nel K1 maschile Tommaso Panico, Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, nel C1 femminile Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi, nel C1 maschile Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi ed Elio Maiutto.

La diretta tv della seconda giornata degli Europei senior 2026 di canoa slalom sarà prevista su Rai Sport HD (fino alle 17.45), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Rai Play (fino alle 17.45) e dal canale YouTube Planet Canoe, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2026

Venerdì 25 settembre

Sessione mattutina – Diretta tv su Rai Sport HD

9.05 Semifinale K1 femminile (9.30 Agata Spagnol, 9.38 Lucia Pistoni, 10.00 Stefanie Horn)

10.14 Semifinale K1 maschile (10.18 Tommaso Panico, 10.56 Giovanni De Gennaro, 11.15 Xabier Ferrazzi)

11.36 Finale K1 femminile

12.14 Finale K1 maschile

Sessione pomeridiana – Diretta tv su Rai Sport HD (fino alle 17.45)

14.35 Semifinale C1 femminile (15.10 Marta Bertoncelli, 15.28 Elena Micozzi)

15.44 Semifinale C1 maschile (15.58 Raffaello Ivaldi, 16.28 Flavio Micozzi, 16.45 Elio Maiutto)

17.06 Finale C1 femminile

17.44 Finale C1 maschile

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (fino alle 17.45).

Diretta streaming: Rai Play (fino alle 17.45), YouTube Planet Canoe.

Diretta Live testuale: OA Sport.