Europei canoa slalom 2026 oggi: orari 24 settembre, tv, streaming, italiani in gara

È il momento di entrare in acqua per l’assegnazione dei primi titoli. La giornata inaugurale degli Europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea, propone le batterie di kayak e canadese nella sessione mattutina e le gare a squadre in un nutrito programma pomeridiano che assegnerà le prime medaglie.

Ad aprire le danze saranno le batterie del kayak: alle 09:00 toccherà alla gara femminile, mentre alle 09:58 sarà il turno di quella maschile. La mattinata continuerà con le batterie della canadese che inizieranno alle 11:11 con la gara femminile e proseguiranno alle 12:04 con quella maschile.

Nel pomeriggio il programma inizierà alle 14:24 con la prova a squadre del kayak femminile, per poi proseguire alle 14:58 con quella maschile. La giornata si concluderà con le gare a squadre della canadese: alle 15:45 inizierà quella femminile, mentre l’ultimo atto sarà la prova maschile che inizierà alle 16:19.

Saranno in gara, fin da subito, Stefanie Horn, Lucia Gabriella Pistoni e Agata Spagnol nel kayak femminile; Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Tommaso Panico nel kayak maschile. Nella canadese femminile saranno al via Marta Bertoncelli, Elena Micozzi ed Elena Borghi, mentre in campo maschile gareggeranno Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi ed Elio Maiutto.

La diretta tv degli Europei senior 2026 di canoa slalom è prevista su RaiSport HD (tranne batterie e kayak cross), mentre la diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay (tranne batterie e kayak cross), RaiPlay Sport 3 (solo kayak cross), e dal canale YouTube Paddle Europe. Non è prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CANOA SLALOM EUROPEI 2026

Giovedì 24 settembre

09.00 Batterie kayak femminile (Stefanie Horn, Lucia Gabriella Pistoni, Agata Spagnol)

09.58 Batterie Kayak maschile (Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Tommaso Panico)

11.11 Batterie canadese femminile (Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi)

12:04 Batterie canadese maschile (Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Elio Maiutto)

14:24 Prova a squadre kayak femminile (Italia – Stefanie Horn, Lucia Pistoni, Agata Spagnol)

14:58 Prova a squadre kayak maschile (Italia – Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Tommaso Panico)

15:45 Prova a squadre canadese femminile (Italia – Elena Borghi, Marta Bertoncelli, Elena Micozzi)

16:19 Prova a squadre canadese maschile (Italia – Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Elio Maiutto)

PROGRAMMA CANOA SLALOM EUROPEI 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (tranne batterie e kayak cross).

Diretta streaming: Rai Play (tranne batterie e kayak cross), RaiPlay Sport 3 (solo kayak cross), YouTube Paddle Europe.

Diretta Live testuale: non prevista