Errani/Paolini non giocheranno insieme neanche agli US Open. La causa e la ‘nuova’ compagna

Jasmine Paolini si è imposta nei primi due turni degli US Open, regolando la slovena Veronika Erjavevc e Lucrezia Stefanini, al suo ritorno in campo dopo diverse settimane di assenza in seguito ai quarti di finale raggiunti a Wimbledon. Un problema al piede emerso sull’erba londinese aveva obbligato la tennista italiana a fermarsi e si è rimessa in gioco in occasione dell’ultimo Slam della stagione, in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows.

La toscana si sta impegnando soltanto in singolare a New York e per l’occasione ha deciso di non disputare il doppio, concentrandosi soltanto su uno sforzo proprio perché rientrante da un problema fisico. La sua ultima apparizione nella specialità risale allo scorso 23 giugno, quando in coppia con Sara Errani perse agli ottavi di finale del WTA di Eastbourne contro Chong e Tjen in due set. Nel frattempo Sara Errani ha trovato una nuova compagna per il doppio.

Insieme alla statunitense Nicole Melichar ha raggiunto i quarti di finale a Washington (ko contro Ninomiya/Klepac al super tie-break) e la finale a Toronto (sconfitte da Sinikova/Zhang). Successivamente ha perso agli ottavi di Cincinnati contro Joint/Chan insieme alla canadese Leylah Fernandez e ha poi deciso di cambiare nuovamente compagna per gli US Open: Sara Errani giocherà con l’austriaca Lilli Tagger, numero 507 in doppio e giovane promessa, insieme a cui perse al secondo turno del Roland Garros.