Errani lancia l’Italia in BJK Cup: “La maglia azzurra dà qualcosa in più”

Per Sara Errani, ogni appuntamento con la Nazionale conserva un significato particolare. La veterana azzurra si prepara a tornare in campo nella Billie Jean King Cup, una competizione che, rispetto ai consueti impegni del circuito, porta con sé emozioni e responsabilità differenti.

“Per me è sempre stata una settimana molto speciale. È tutto un po’ diverso dal giocare i tornei del circuito, tutti i giorni: qui si avverte una responsabilità diversa, una energia diversa“, ha raccontato Errani alla vigilia del debutto dell’Italia contro la Cina.

Il legame con la maglia azzurra, per la tennista italiana, affonda le radici in una lunga esperienza. Un percorso iniziato ai tempi della Fed Cup e proseguito con la Billie Jean King Cup, senza dimenticare le partecipazioni olimpiche.

“Giocare con la maglia azzurra è sempre stato un onore, un privilegio e anche un sogno. In Fed Cup prima, in Billie Jean King Cup poi, e anche alle Olimpiadi… è sempre speciale“, ha sottolineato Errani.

Adesso l’attenzione è rivolta alla sfida contro le cinesi, in programma domani alle ore 11. Un esordio subito impegnativo per le azzurre, chiamate ad affrontare una formazione competitiva nella fase decisiva della manifestazione.

Errani non nasconde le difficoltà dell’appuntamento, ma allo stesso tempo evidenzia una caratteristica che, secondo lei, accompagna abitualmente l’Italia quando scende in campo per la Nazionale. “Match durissimo ma noi in questi casi riusciamo sempre a trovare delle energie speciali“, ha spiegato.