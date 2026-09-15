Erminia Perfetto: “Vorrei l’oro ai Mondiali di Milano. Dopo i Giochi del Mediterraneo ho più consapevolezza”

Erminia Perfetto è una delle stelle della nazionale azzurra di karate. La campana è reduce da una splendida medaglia d’argento ai Giochi del Mediterrano nella categoria -50kg e ha messo nel mirino due obiettivi importanti per la prossima stagione, gli Europei e i Mondiali di Milano. Di questo e molto altro si è parlato nell’intervista ad OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani

La medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo: “Una sensazione indescrivibile ed unica. Prima di tutto proprio per la medaglia in sé, visto che era la mia terza partecipazione e finalmente è arrivata la medaglia. Poi eravamo in casa a Taranto, il calore del pubblico ha fatto la differenza. Combattere in casa mi ha dato davvero una carica impressionante. Una gara bellissima, anche per l’organizzazione. Per noi del Karate poi è una competizione di altissimo livello, anche perchè c’erano tutte le nazioni al vertice di questo sport”.

La differenza di questa edizione rispetto a quelle precedenti: “Anno dopo anno ho acquisito tanta consapevolezza. Per me fare una gara in Italia è stata un valore aggiunto, visto che le altre due edizioni erano state fatte in Spagna ed in Algeria. Non so dire cosa è cambiato in me precisamente, forse la consapevolezza con cui salgo sul tatami rispetto a qualche anno fa”.

Sulla finale persa a Taranto: “Quando perdi una finale per l’0ro ci sono sempre emozioni contrastanti. Resta un po’ l’amaro in bocca per la sconfitta, anche se la finale è stata fatta contro una delle migliori avversari nella mia categoria e poi anche con una differenza fisica importante. Sono contenta di come sia andato l’incontro, anche perchè l’avevo affrontata una sola volta e ci avevo perso male. A Taranto è andata completamente diversamente, ero anche passata in vantaggio e mi dà ancora più consapevolezza per il prossimo anno, quando ci sarà anche il Mondiale in Italia”.

Sul movimento italiano: “Sicuramente il lavoro che stiamo facendo in nazionale ed ognuno nei propri gruppi sportivi sta portando i propri frutti. Inoltre durante l’anno riusciamo a radunarci più volte e questo aiuta ulteriormente, perchè va a crearsi un gruppo e questo aiuta anche sul tatami, sapendo di poter contare anche sull’appoggio dei miei compagni”.

L’importanza dell’argento mondiale nel 2023: “Questa è l’unica medaglia che con il tempo continuo a non riuscire a razionalizzare. Il raggiungimento della finale è qualcosa che non mi so spiegare. Un’emozione davvero incredibile e quella finale mi ha fatto guardare dentro e mi ha fatto capire davvero che sono forte. Vedere il mio nome tra i più forti al mondo è stato qualcosa di inspiegabile”.

L’insegnamento ricevuto dal karate: “Mi ha dato un’importante organizzazione mentale. Il karate ti dà ordine, mi ha permesso di aver un modus operandi molto più lineare anche nella vita di tutti i giorni”.

Sulla prossima stagione: “Vorrei vincere il Mondiale a Milano. Il prossimo anno è davvero completo, visto che abbiamo sia l’Europeo sia il Mondiale. Due obiettivi a cui tengo”.