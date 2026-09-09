Atletica
Erika Saraceni torna in gara e prova una “nuova” specialità. Triplo impegno per Castellani ai Societari U23
Nel weekend del 12-13 settembre, mentre a Budapest (Ungheria) si disputeranno gli attesissimi Ultimate Championship con un montepremi complessivo pari a 10 milioni di dollari, andrà in scena anche la Finale Oro dei Campionati Societari U23, a cui prenderanno parte i migliori dodici club maschili e le migliori dodici realtà femminili. Appuntamento a Modena, dove vedremo all’opera due atlete di punta dell’intero movimento tricolore a livello internazionale.
Erika Saraceni si rimetterà in gioco dopo aver toccato i 14.50 metri a Birmingham nel salto triplo, aver disputato la finale agli Europei e aver conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo. La 20enne milanese indosserà la maglia della Bracco Atletica non solo nel triplo, ma anche nel salto in lungo, disciplina che non frequenta dal 2024 e in cui vanta un personale di 5.98 (il 15 maggio 2022 a Bergamo), in modo da garantire il maggiore numero di punti possibilità al proprio team.
Triplo impegno per Margherita Castellani, finalista sui 200 metri ai Mondiali U20, dove scese sotto il muro dei 23 secondi (22.99): la 17enne umbra si cimenterà sul rettilineo, sul mezzo giro di pista e con la 4×100, in forza alla Arcs Cus Perugia. Non mancano altri nomi di rilievo: lo sprinter Yassin Bandaogo (Atletica Vicentina), la saltatrice in alto Aurora Vicini (Cus Parma), l’astista Great Nnachi (Battaglio Cus Torino), il mezzofondista Vittore Borromini, il velocista Damiano Dentato (Studentesca Milardi Rieti).