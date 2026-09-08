Eric Marek e Alice Pagliarini accendono i 100 metri: tempi che profumano di futuro a Rovereto, scalate le liste

Il Palio della Quercia si è aperto con due interessanti prestazioni sui 100 metri in chiave italiana. Sul rettilineo dello Stadio di Rovereto (in provincia di Trento) si sono distinti i promettenti Eric Marek e Alice Pagliarini, che settimana scorsa hanno conquistato la medaglia d’oro con la 4×100 mista ai Giochi del Mediterraneo. Nella tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica) sono stati registrati due buoni riscontri per il movimento tricolore, che fanno ben sperare anche per il prossimo futuro.

Il 23enne laziale ha ritoccato di un paio di centesimi il proprio personale, correndo in 10.18 con 0,7 m/s di vento a favore e chiudendo al secondo posto alle spalle del tedesco Simon Wulff (10.14). Il riscontro odierno ha permesso all’allievo di coach Giorgio Frinolli di issarsi al quindicesimo posto delle liste italiane all-time, avvicinandosi al 10.17 di Stephen Baffour ed Emanuele Di Gregorio e al 10.16 di Stefano Tilli.

La 20enne marchigiana, allenata da papà Andrea, ha demolito di ben dodici centesimi il proprio primato, siglando un interessante 11.32 con 0,8 m/s di brezza alle spalle e diventando la quarta italiana under 23 della storia: meglio di lei solo Kelly Doualla (11.14 per la seconda azzurra di sempre a livello assoluto), Manuela Levorato e Marisa Masullo. L’azzurra ha concluso al quarto posto nella gara vinta dalla stella statunitense Gabby Thomas, Campionessa Olimpica dei 200 metri capace di sfrecciare in 11.01.