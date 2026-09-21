Equitazione, Stefano Cesaretto: “Rafforzata la consapevolezza delle nostre qualità e potenzialità”

Fa festa l’Italia del salto ostacoli dell’equitazione, che centra col brivido la qualificazione alla Finale della League of Nations staccando l’ultimo pass a disposizione grazie al quarto posto centrato a St. Tropez, scavalcando e lasciando fuori dall’ultimo atto stagionale la Svizzera per appena 5 punti.

La gioia del CT azzurro, Stefano Cesaretto, al sito federale: “È stata una giornata che abbiamo vissuto tra emozioni, un po’ di ansia e la voglia di poter raggiungere un secondo obiettivo stagionale molto importante. In un mese i nostri ragazzi hanno guadagnato due qualifiche di grande significato. A quella per Los Angeles 2028 ad Aachen, oggi si è aggiunta quella per la Finale di Barcellona. Erano due obiettivi che ci eravamo prefissati, e averli centrati rafforza la nostra competitività e la consapevolezza delle nostre qualità e potenzialità“.

I meriti di ciascun binomio azzurro: “Sono anche molto soddisfatto delle prove dei singoli. Giampiero Garofalo e Querido hanno confermato la loro costante progressione. Non dimentichiamoci che è un binomio ai primi impegni di questo livello e sta dimostrando di avere un margine di crescita notevole“.

Il duro lavoro dà i suoi frutti: “Lo stesso per Camilli e Chacareno PS, che stanno lavorando per trovare quella continuità che potrà fare la differenza. Oggi, per esempio, il loro netto nella seconda manche è stato determinante per il risultato di squadra e da loro è arrivato un segnale e una voglia di riscatto incredibile“.

Spazio anche per qualche esperimento con altri cavalli: “Per Pallieter, il grigio di Bucci, questa Coppa era una sorta di test. Era giusto farlo anche perché sapevamo che con lui in squadra avevamo binomi che avrebbero sostenuto il team, come del resto è stato“.

L’esperienza al servizio della Nazionale: “Lascio per ultimo Emanuele Gaudiano che oggi ha dimostrato di essere l’uomo squadra, il cavaliere di esperienza che si mette a completa disposizione dei compagni e della Nazionale. Lo ha dimostrato preparando questa Coppa delle Nazioni con convinzione, rinunciando a gareggiare con Chalou’s Love PS nel ricco Gran Premio di venerdì. Anche per questo il suo doppio netto ha un valore enorme“.

Il merito per i traguardi centrati nell’ultimo periodo vanno condivisi con tutto il resto della squadra azzurra: “Questo risultato va condiviso ovviamente con tutto lo staff federale. Stiamo lavorando sodo e bene e per i prossimi traguardi“.