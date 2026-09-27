Equitazione: Sophie Hinners sale in cattedra nel Global Champions Tour di Vienna

La 12esima tappa del Global Champions Tour 2026 dice Germania, nel segno della fortissima amazzone Sophie Hinners. Le teutonica si è infatti imposta a Vienna, nel circuito internazionale di salto ostacoli, al termine di una gara molto combattuta.

Dopo la prima manche, ben 8 binomi – con percorso netto – sono infatti riusciti ad accedere al jump off dove si sono giocati il tutto per tutto: la tedesca, in sella al suo Iron Dames Combella, è riuscita a stampare un tempo “pulito” di 43.13 andando a precedere lo svedese Peder Fredricson, secondo a 43.60 (Alcapone des Carmille), e il belga Olivier Philippaerts, terzo con 44.86 (Hipster SV).

A pochi giorni dalla Finale della League of Nations di Barcellona, dove vi sarà in gara il Team Italia, non arrivano buone notizie da Emanuele Camilli: l’azzurro, che sarà in Catalogna, chiude in 30esima piazza (Chacco’s Girlstar) con 12 penalità a suo carico.

La classifica generale del Global Champions Tour 2026 vede in testa il belga Abdel Said, oggi 6°, con 219 punti. Prossimo appuntamento del circuito, che comprende anche la Global Champions League (gara a squadre), previsto a Roma: nella Città Eterna dal 9 all’11 ottobre.