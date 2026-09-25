Equitazione: Scandinavian Vikings vincenti nella Global Champions League a Vienna

La dodicesima tappa della Global Champions League 2026 dice Scandinavian Vikings. A Vienna infatti, la formazione di matrice nordeuropea si è imposta nella tappa austriaca del concorso a squadre equestre che fa parte del prestigioso circuito del salto ostacoli internazionale.

Il team formato da Jur Vrieling (Grand Slam VDL e VDL Mattias) e Lara Tryba (Shot Gun) si è imposto con il tempo complessivo di 154.86 e 3 penalità andando a precedere sul podio i Riesenbeck International, secondi a 161.46 con 4 penalità, e gli Istanbul Warriors, terzi a 147.10 ma con 8 penalità.

Chiudono soltanto in 10a posizione i Basel Cosmopolitans di Emanuele Camilli (Chacco’s Girlstar), con l’azzurro che chiude il suo round con 4 penalità, mentre i Rome Gladiators – senza binomi italiani – si sistemano in 16esima piazza.

La classifica generale della Global Champions League 2026 al momento vede i Riesenbeck International in testa con 242 punti: alle sue spalle gli Istanbul Warriors con 201 punti e i New York Empire con 185 punti.

Domenica 27 settembre, spazio al Global Champions Tour (gara individuale). Prossimo appuntamento con la Global Champions League 2026 a Roma: nella capitale italiana dal 9 all’11 ottobre.