Equitazione: mai così in alto! Piergiorgio Bucci fra i top mondiali del salto ostacoli

Dopo aver trascinato l’Italia al quinto posto iridato nella gara a squadre, al conseguente pass olimpico per Los Angeles 2028 (non accadeva dalle Olimpiadi di Atene 2004), e aver sfiorato la medaglia individuale ai Mondiali 2026 di Aachen (4a posizione): Piergiorgio Bucci si gode un altro straordinario traguardo.

Il cavaliere azzurro infatti ha ottenuto nel Longines World Rankings per il salto ostacoli n.308 con risultati dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026): l’approdo al 7° posto della graduatoria planetaria.

Mai cosi in alto Bucci: con 2.866 punti. Un’annata splendida a dir poco, che ha visto l’aquilano vincere nel Global Champions Tour di Città del Messico, nell’iconico concorso di Piazza di Siena e nel Gran Premio Rolex di La Baule, assieme ai suoi cavalli: il baio Hantano e il grigio Pallieter Vd N.Ranch.

La 7a posizione è una sistemazione davvero assai elevata, cosa che all’Italia non accadeva da quasi 10 anni: nel 2017 infatti Lorenzo De Luca riuscì ad arrivare sino al secondo posto del ranking mondiale.

Un traguardo favoloso quello della Top 10, raggiunta in passato da: Gianni Govoni (10° nel giugno 2003), Alberto Zorzi (10° nell’aprile nel 2018) e nuovamente Lorenzo De Luca (10° nel marzo 2019).

Piergiorgio Bucci tornerà in gara difendendo i colori azzurri nella tappa della League of Nations di St. Tropez-Gassin in programma domenica 20 settembre.