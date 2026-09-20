Equitazione: l’Italia si prende il quarto posto nella League of Nations di St. Tropez. Azzurri alle Finals

L’ultimo appuntamento della “stagione regolare” della League of Nations 2026 di equitazione, tenutasi sul campo di gara di St. Tropez – Gassin, ha visto l’Italia offrire un’ottima prestazione. Gli azzurri infatti si sono piazzati al quarto posto nell’evento transalpino.

Il team formato da Giampiero Garofalo (Querido van’t Ruytershof), Emanuele Gaudiano (Chalou’s Love PS), Emanuele Camilli (Chacareno PS) e un poco brillante Piergiorgio Bucci (Pallieter vd N.Ranch), che è stato costretto al ritiro, ha messo insieme uno score complessivo di 220.28 con 16 penalità che gli ha consentito di arrivare ai piedi del podio e prendere punti importanti in ottica generale.

La gara è stata vinta dai padroni di casa della Francia, primi con 216.07 e 4 penalità: i Bleus hanno preceduto un ottimo Brasile, secondo a 216.32 con 8 penalità, e il Belgio, terzo con il crono di 217.44 condite da 8 penalità.

Questa la classifica generale della League of Nations 2026, con le prime 8 formazioni che si qualificano alle Finals di Barcellona:

1. Francia 290

2. Germania 275

3. Gran Bretagna 275

4. Brasile 270

5. Irlanda 265

6. Belgio 245

7. USA 230

7. ITALIA 230

9. Svizzera 225

10. Paesi Bassi 195

L’evento di chiusura della League of Nations 2026, si terrà nel capoluogo catalano dall’1° al 4 ottobre 2026.