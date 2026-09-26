Completo
Equitazione: l’Italia rinforza il terzo posto dopo il cross country nel completo di Ligneres
Penultima giornata di gare andata in archivio a Ligneres, dove è in corso l’ultima tappa – prima delle Finals di Boekelo (1°-4 ottobre) – della FEI Nations Cup di completo 2026. Dopo il round di dressage, oggi binomi impegnati nell’insidiosissima manche di cross country: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.
Vive una giornata praticamente perfetta la Francia: i padroni di casa, partendo da uno score di 93.50, accumulano solo 4 penalità attestandosi a un punteggio complessivo di 97.50 che consolida il primo posto dei Bleus guidati da un eccellente Benjamin Massie (Figaro Fonroy – 29.70).
Alle spalle dei transalpini, in seconda posizione, la Gran Bretagna: 158.00 lo score della rappresentativa d’oltremanica, che oggi ha visto il referto “caricarsi” di 56.80 penalità.
Terza piazza per un’ottima Italia che continua nel suo percorso verso il podio. Gli azzurri arrivano a un totale di 176.80 penalità – 68.40 nel dettaglio odierno -, con Beatrice Maggi (Charlotte 238) a 46.30, Alessio Proia (Gatto Salta d’O) a 50.30 e Pietro Majolino (Dubi Du) a 80.20; mentre ad essere scartato è lo score di Matteo Arrighi (Clark del Rilate) con 111.80.
Risale in quarta posizione, complice anche l’eliminazione della Svizzera, la Norvegia: nordici a 219.80, unici avversari – ma distanti – per la selezione italiana. Domani, domenica 27 settembre, ultima prova in calendario per chiudere il concorso: quella dedicata al salto ostacoli.