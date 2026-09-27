Equitazione: Italia, un ottimo terzo posto nel completo di Lignieres

La nazionale italiana di completo, dopo un Mondiale al di sotto delle aspettative, riesce a trovare un riscatto. Gli azzurri infatti, nella tappa finale della Nations Cup 2026 (tenutasi a Ligneres), sono riusciti a cogliere un incoraggiante terzo posto.

Sul campo di gara transalpino la squadra formata da Beatrice Maggi (Charlotte 238), Alessio Proia (Gatto Salta d’O), Pietro Majolino (Dubi Du) e Matteo Arrighi (Clark Del Rilate) si è presa il gradino più basso del podio con lo score conclusivo di 194.40, alle spalle della Francia vincitrice con 106.70 e della Gran Bretagna, seconda, a 170.40; in un quadro completato dalla Norvegia a 236.20 e dalla Svizzera quinta a 1115.60 (con un ritirato).

La classifica individuale invece è stata vinta dal francese Karim Florent Laghouag su Dream de Vieve: primo con 33.5 penalità, davanti all’austriaca Lea Siegl (Dark Gambler – 33.5) e all’altro bleus Benjamin Massie (Figaro Fonroy – 34.9). La migliore degli italiani è stata proprio Beatrice Maggi: in 15esima piazza con lo score di 51.1.

Il prossimo evento della Nations Cup di completo si terrà a Boekelo, nei Paesi Bassi, dal 1° al 4 ottobre, quando andranno in scena le Finals della specialità.