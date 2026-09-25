Equitazione: Italia al terzo posto dopo il dressage nel completo di Lignieres

L’ultima tappa della FEI Nations Cup 2026 di completo, prima delle Finals di Boekelo (in programma fra il 1° e 4 ottobre), ha mandato in archivio a Ligneres in maniera totale la prova di dressage coinvolgendo oggi sul campo gara transalpino anche i binomi incaricati di gareggiare nella prova a squadre.

In prima posizione al momento vi sono i padroni di casa della Francia: per i Bleus uno score complessivo di 87.60 penalità, all’interno di una classifica che vede la Gran Bretagna seconda a 101.20, ma soprattutto un’ottima Italia in terza piazza a 105.10.

Il team azzurro ha fatto registrare i punteggi di 33.80 da parte di Matteo Arrighi (Clark Del Rilate), 34.20 di Pietro Majolino (Dubi Du) e il 37.10 di Beatrice Maggi (Charlotte 238), mentre ad essere scartato è stato il 37.10 – medesimo punteggio di Maggi – messo a referto da parte di Alessio Proia (Gatto Salta d’O).

La classifica generale vede in quarta posizione la Svizzera e in quinta la Norvegia: elvetici a 109.60, nordici a 114.60.

Domani è prevista l’imprevedibile prova di cross country che potrà modificare le gerarchie della graduatoria a squadre, mentre domenica la chiusura dello show sarà dedicata al salto ostacoli.