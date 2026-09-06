Equitazione: il brasiliano Yuri Mansur vince nel Global Champions Tour di Valkenswaard. Camilli in Top 10

L’undicesimo appuntamento stagione del Global Champions Tour 2026 di equitazione, andato in scena a Valkenswaard, ha visto il brasiliano Yuri Mansur imporsi sul tracciato olandese al termine di una gara combattuta nella quale il sudamericano, numero 62 del ranking ma con grande esperienza a livello internazionale, ha dovuto sfoderare tutta la sua bravura.

In sella a Vitiki, il cavaliere nato a San Paolo, ha superato brillantemente il primo round tirando fuori un percorso netto da 37.27 al jump off: un crono non replicabile dalla concorrenza, che ha consegnato la vittoria allo stesso Mansur.

Sul podio con il classe 1979, ci sono finiti in seconda e terza posizione i belgi Pieter Devos (37.97 – Casual DV Z) e Annelies Vorsselmans (38.85 – Trezeguet), anche loro senza errori.

Buone notizie per Emanuele Camilli: l’azzurro, dopo un Mondiale chiuso con il ritiro (ma sarà fra i componenti del team italiano per la League of Nations), si riscatta chiudendo all’ottavo posto. Montante Chacco’s Girlstar, il romano è arrivato ad ottenere la qualifica per il jump off (round 1 – “pulito) incappando poi in 4 penalità nel momento dello spareggio per la vittoria (40.35 – 4 penalità). Nulla da fare invece per Antonia Vita Pinardi (MTM Los Angeles) che ha chiuso con il ritiro.

La classifica generale del Global Champions Tour 2026 vede sempre in testa il belga Abdel Said con 206 punti, davanti al tedesco Christian Ahlmann (182) e all’australiana Edwina Tops-Alexander (181).

Prossimo appuntamento in agenda previsto a Vienna, nel fine settimana del 24-27 settembre.