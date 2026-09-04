Equitazione: i Riesenbeck International calano il poker nella Global Champions League di Valkenswaard

Il restar della Global Champions League 2026, che lancia la seconda parte della competizione in questa annata, dice Riesenbeck International. Lo squadrone di matrice teutonica si impone a Valkenswaard trovando il quarto successo stagionale.

Il team composto da Maximilian Weishaupt (Zuccero HV) e Marco Kutscher (Pikeur Lemar NRW) è riuscito a mettere insieme il crono di 143.35 senza alcun errore a referto: una costruzione “netta” che ha consentito ai due di battere tutte le altre squadre sul tracciato olandese.

A completare il podio, in seconda e terza piazza, i Madrid in Motion (140.15 – con 4 penalità) e gli Istanbul Warriors (131.35 – ma con 8 penalità). Nulla da fare invece per i Rome Gladiators di Clara Pezzoli, piazzatisi in 9a piazza, e per i Basel Cosmopolitans di Emanuele Camilli, alla fine 13esimi.

La classifica generale della Global Champions League 2026 vede al momento gli stessi Riesenbeck International in testa alla graduatoria con 217 punti, secondi gli Istanbul Warriors a 180, terzi i Basel Cosmopolitans a 172.

Prossimo appuntamento con la manifestazione previsto a Vienna: nel weekend del 24-27 settembre, mentre il Global Champions Tour – individuale – si disputerà a Valkenswaard domenica 6 settembre nel pomeriggio.