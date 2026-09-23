Equitazione, i convocati dell’Italia per le Finals della League of Nations: azzurri a Barcellona con i “Big”

La nazionale italiana di salto ostacoli è pronta a vivere l’ultimo appuntamento importante del 2026. Dopo aver ottenuto il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, grazie a un meraviglioso Mondiale disputato ad Aachen, gli azzurri hanno staccato il biglietto anche per le Finals della League of Nations – grazie al quarto posto ottenuto nell’ultimo fine settimana a St. Tropez-Gassin – che si terranno a Barcellona.

La gara è in programma nel capoluogo catalano domenica 4 ottobre, con le 8 migliori formazioni del mondo al via: oltre agli azzurri infatti vi saranno Belgio, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda e USA, a cui aggiungere la Spagna in qualità di paese organizzatore dell’evento; per un totale di 9 contendenti.

Lo staff tecnico, guidato dal selezionatore Stefano Cesaretto, ha reso note le sue convocazioni. Ci sono tutti i “Big”: da Piergiorgio Bucci, che sarà in gara con Hantano, a Giulia Martinengo Marquet, in sella a Delta del’Isle, passando per Emanuele Camilli (Chacareno PS), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) e Giampiero Garofalo (Querido Van’t Ruytershof).

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per le Finals di Barcellona della League of Nations 2026. Rispetto alla tappa di St. Tropez-Gassin, tornano quindi Giulia Martinengo Marquet e Giacomo Casadei, mentre a non risultare nell’elenco è Emanuele Gaudiano. Contingente allargato da 4 a 5 binomi per avere una maggior scelta, rispetto al quartetto che poi sarà impiegato:

Piergiorgio Bucci – Hantano

Emanuele Camilli – Chacareno PS

Giacomo Casadei – Marbella du Chabli

Giampiero Garofalo – Querido Van’t Ruytershof

Giulia Martinengo Marquet – Delta del’Isle