Equitazione, Carlos Bosch Cebrian conquista l’oro nel salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo. Top ten per Giacomo Bassi

La finale individuale del salto ostacoli dell’equitazione ai Giochi del Mediterraneo 2026 si risolve al barrage con la vittoria dello spagnolo Carlos Bosch Cebrian su Jolie van der Berghoeve Kar, mentre tra i binomi azzurri il migliore è Giacomo Bassi su Cape Cod, che si classifica nono.

Tre binomi completano anche i due round della finale individuale con altrettanti netti nel tempo, come fatto anche nelle qualificazioni (valevoli come finale a squadre): occorre il barrage, dunque, per assegnare le medaglie, e sono due i percorsi netti, quindi a fare la differenza è il cronometro.

Medaglia d’oro per lo spagnolo Carlos Bosch Cebrian su Jolie van der Berghoeve Kar, che firma il netto in 34″60, andando a beffare per appena 0″24 il turco Hasan Senturk su Nespresso van’t Laekhof, d’argento con il netto in 34″84, mentre il bronzo va al marocchino El Ghali Boukaa su Ike 1348, con 7 penalità in 46″17.

In casa Italia il migliore è Giacomo Bassi su Cape Cod, che si classifica 9° con 7 penalità, mentre Matteo Zamana su Captain Conner finisce 17° a quota 10, infine restano fuori dal secondo round della finale a 25 sia Emilio Bicocchi su Hemerald d’Argonne che Lorenzo Correddu su Dalakani Chardonnet, appaiati al 26° posto con 16 penalità.