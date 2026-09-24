Equitazione: a Lignieres la Nations Cup di completo si apre con un positivo Enrico Zeppegno

La quinta tappa della Nations Cup 2026 di completo, in corso di svolgimento a Lignieres, si è ufficialmente aperta. Sul campo di gara transalpino, oggi è stata la volta dei binomi che competono a titolo individuale: per loro era in programma la prova di dressage.

Al primo posto si è sistemata la teutonica Vanessa Bolting: la tedesca, in sella a Ready To Go NRW, ha messo insieme uno score di 28.1 penalità andando a precedere l’austriaca Lea Siegl, seconda a 30.1 (montante Dark Gambler), e la francese Heloise Le Guern, terza a 30.8 con il suo Kanakine Du Sudre Z.

In casa Italia, buone notizie da Enrico Zeppegno: l’azzurro, in sella a Groove Armada, si è sistemato in 11esima posizione con lo score di 36.6.

Da domani saranno in gara invece i binomi che rappresenteranno le formazioni al via in questa gara: in totale saranno 5, fra cui anche l’Italia che competerà con Matteo Arrighi con Clark del Rilate, Beatrice Maggi con Charlotte 238, Pietro Majolino con Dubi Du e da Alessio Proia con Dollar Boy 9 e Gatto Salta d’O.

Prima prova, anche in questo caso, riservata al dressage; poi cross country e infine salto ostacoli.