Enric Mas sulla cronometro di domani: “Devo guardare a me stesso e non agli altri. Da una settimana attendo questo momento”

Si è conclusa con la quinta vittoria di Matthew Brennan la volata della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2026. Sull’arrivo di Siviglia, il britannico è stato nuovamente il più veloce e forte degli sprinter, aggiungendo un nuovo successo alla sua prima partecipazione in un Grande Giro. Per il classe 2005 si tratta della dodicesima vittoria in carriera.

Niente cambia nella classifica generale con la maglia rossa sempre sulle spalle di Enric Mas. Domani però la corsa a tappe spagnola vivrà una giornata importante con in programma la cronometro di 32.1 chilometri di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo della Movistar dovrà tenere l’attenzione alta per non perdere tempo ed avvicinarsi all’ultimo weekend con la speranza del primo successo in un Grande Giro.

Ai microfoni ufficiali della Vuelta, l’iberico ha analizzato la giornata di domani: “Da quasi una settimana aspetto i prossimi tre giorni. Siamo convinti che possiamo fare belle cose”. La preoccupazione per la cronometro ed il tempo che uno specialista come Primoz Roglic può recuperare: “Non c’è preoccupazione ma solo interrogativi su come andrò. Piuttosto che guardare agli altri devo fare io una buona cronometro”.

Chiudendo sul gran finale: “Queste sono le tappe regine. Ho conquistato quella di Aitana e voglio fare lo stesso con la frazione numero venti. Continuo a fare quello che ho fatto fin ora, circondandomi di amici e della mia famiglia”.