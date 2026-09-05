Enric Mas sempre più leader alla Vuelta: vittoria in tasca o cambierà qualcosa a cronometro?

Enric Mas si prepara a vivere la settimana più importante della sua carriera. Lo spagnolo si presenta nell’ultima settimana della Vuelta a España 2026 da leader della classifica generale, con un margine significativo sui diretti inseguitori e, soprattutto, con la concreta possibilità di conquistare il primo grande giro della sua carriera. Un traguardo che sembrava lontano alla vigilia della corsa, ma che ora è diventato un obiettivo concreto dopo una Vuelta interpretata finora con grande solidità e continuità.

Il ritiro di Tadej Pogacar ha inevitabilmente cambiato gli equilibri della corsa, ma Mas ha saputo sfruttare al meglio l’occasione, dimostrando di essere il più forte in salita tra gli uomini di classifica e soprattutto il più costante. Lo spagnolo ha risposto colpo su colpo agli attacchi degli avversari, confermando la propria condizione anche oggi sulla Sierra de la Pandera, dove ha ancora una volta difeso con autorità la maglia di leader. Una continuità che rappresenta probabilmente la sua arma migliore in vista dei giorni decisivi.

La classifica generale, del resto, racconta molto bene la situazione: Mas ha attualmente 2’06” di vantaggio su Felix Gall e 2’10” su Primoz Roglic, mentre Richard Carapaz e Oscar Onley sono ormai decisamente più lontani, rispettivamente ad oltre quattro e cinque minuti. Pensare che lo spagnolo possa perdere terreno in salita nei confronti di Gall o Roglic appare quindi complicato.

Il vero unico pericolo per Mas potrebbe arrivare dalla cronometro di 32 chilometri da El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera, in programma nella parte conclusiva della Vuelta. Roglic, Gall e gli altri rivali potrebbero provare a recuperare terreno proprio contro il tempo, ma molto dipenderà dal margine con cui Mas arriverà alla diciottesima tappa. Se lo spagnolo riuscirà a costruirsi un vantaggio ancora più rassicurante sulle salite dei prossimi giorni, allora la cronometro potrebbe trasformarsi da minaccia a semplice ultimo ostacolo verso il trionfo.