Enric Mas: “Oggi non abbiamo sfruttato il vento, domani voglio arrivare in maglia rossa”

Si è conclusa con la vittoria di Matthew Brennan l’undicesima tappa della Vuelta a España 2026. Sul traguardo di Lorca, il britannico ha sfruttato in maniera perfetta il lavoro del treno della Visma Lease a Bike, portandosi avanti ed alzando i giri negli ultimi 150 metri. Per il classe 2005 si tratta della terza vittoria nella corsa a tappe spagnola, la ventiduesima della carriera.

Nessuno stravolgimento nella classifica generale con Enric Mas ancora in maglia rossa con un vantaggio di 1’18” su Primoz Roglic. Domani il gruppo vivrà una giornata fondamentale con un tappone montuoso che arriverà sul Calar Alto. In attesa della dodicesima tappa, Mas ha così commentato la frazione odierna, soffermandosi sulla possibilità (poi naufragata) di sfruttare i ventagli: “Il percorso era perfetto per i ventagli, ed è stato un peccato. Credo che in quelle situazioni ci muoviamo molto bene, mi piace molto quella modalità e mi diverto”.

Su ciò che si aspetta per domani lo spagnolo ha chiosato: “Domani? Se riusciremo ad arrivare al traguardo con la maglia rossa, saremo contenti”.