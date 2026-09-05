Enric Mas: “Non avevo un bel ricordo di questa salita, ho le gambe per vincere la Vuelta”

Si conclude in maniera positiva per la maglia rossa la quattordicesima tappa della Vuelta a España 2026. Sul traguardo posto in vetta alla Sierra de la Pandera, Enric Mas è stato nuovamente autore di una prestazione convincente che gli ha permesso di guadagnare ancora su Primoz Roglic, in difficoltà nell’ultima parte della salita.

Lo spagnolo ha nel finale battezzato la ruota di Felix Gall, oggi apparso brillante, ed ha seguito l’austriaco fino alla fine, chiudendo la frazione dietro di lui ma con lo stesso tempo. La maglia rossa quindi continua a controllare la classifica ed anzi da l’impressione di essere sempre di più a suo agio con il passare dei giorni. Mas adesso ha un vantaggio di 2’06” su Gall e di 2’10” su Roglic.

Ai microfoni ufficiali della corsa a tappe spagnola ha dichiarato: “Normalmente noi compagni ci abbracciamo sempre. Avete visto quello che fanno per me. Il piano era quello fatto sul bus, ne abbiamo sempre diversi. Non avevo un bel ricordo di questa salita. Nel 2022 Primoz Roglic mi diede 30″ di distacco. Oggi è stato differente ed è successo il contrario. Ho le gambe per vincere la Vuelta, domani è un’altra giornata chiave. Poi il giorno di riposo sarà importante. Con questa gamba tutto è più facile”.