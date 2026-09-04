Enric Mas: “La gestione della gara è stata impeccabile. La presenza di Skjelmose in fuga ci ha aiutato”

Uno splendido Wout van Aert trionfa nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2026, Almuñécar–Loja di 192,8 chilometri. Il belga, parte della fuga di giornata, scatta a meno di quattro chilometri dal traguardo e batte in volata il francese Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick-Step. Completa il podio e la giornata da protagonista del Team Visma | Lease a Bike il terzo posto conquistato da Matthew Brennan.

La maglia rossa Enric Mas vive una giornata di sostanziale tranquillità e recupera le energie in vista dell’arrivo in salita previsto domani a Sierra de la Pandera. L’iberico della Movistar Team conserva il primato e guida la classifica generale con 1’45” sullo sloveno Primoz Roglic e 2’06” sull’austriaco Felix Gall.

Lo spagnolo, al termine della corsa, commenta così: “Il caldo era insopportabile, ma è normale. Siamo in Andalusia, ed è estate, quindi è prevedibile. Domani proverò a partire con la maglia rossa a La Pandera. “.

Sulla movimentata giornata odierna: “Siamo rimasti sempre calmi. Di solito usiamo un solo corridore per fare da apripista, mentre altre squadre hanno impiegato tutta la squadra. La gestione del team dall’auto è impeccabile, così come la gestione della gara. La presenza di Skjelmose nella fuga ci ha aiutato perché le squadre degli altri corridori in classifica generale hanno dovuto tirare per non concedere spazio. Siamo riusciti a tenere l’azione dei fuggitivi sotto controllo”.