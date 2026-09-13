Enric Mas festeggia: “Una giornata speciale, una Vuelta speciale”

Come sappiamo, Enric Mas ha vinto l’ottantunesima edizione della Vuelta a España 2026, ultimo Grande Giro della stagione. Il padrone di casa ha festeggiato il successo nell’ultima frazione, una passerella di 112 km cominciata e finita in quel di Granada.

Per la precisione l’iberico è arrivato al traguardo abbracciato dai suoi compagni del Movistar Team. Poi, visibilmente emozionato, ha commentato l’impresa in zona mista: “Una giornata speciale, una Vuelta speciale, è stato tutto davvrro meraviglioso – ha detto Màs – Confesso che c’era un po’ di preoccupazione per il rischio che potesse accadere qualcosa, invece non è successo nulla e ce la siamo goduta.

Mas ha poi chiosato: “Per me la Vuelta è sempre stata qualcosa di particolare, ma direi questa edizione è stata senza dubbio la più speciale di tutte. È stata una lunga attesa”.